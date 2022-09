Het seizoen voor Ferrari begon met conservatieve verwachtingen, maar deze namen een vlucht na de flitsende start van Charles Leclerc. Ongunstig voor Mattia Binotto: “De teleurstelling bij de tifosi was dan ook groot toen de betrouwbaarheidsproblemen optraden“, zo vertelt Roberto Chinchero.

Chinchero volgt voor de Italiaanse tak van Motorsport.com Ferrari al jaren op de voet en duidde voor FORMULE 1 Magazine de situatie momenteel bij Ferrari. Met de aanwezige kennis is niets mis, betoogt Chinchero.

“Het is do-or-die dit seizoen voor Binotto, denk ik. De huidige auto is door dezelfde groep mensen ontwikkeld als destijds in 2020. Binotto probeert zijn mensen te beschermen, uit de wind te houden. Bijvoorbeeld door te zeggen dat Ferrari eerst maar competitief moet zijn. Dat klinkt conservatief, het team was in zijn ogen niet klaar om 23 wedstrijden vooraan te rijden.”

“En eigenlijk is hij nu slachtoffer geworden van zijn eigen succes in de openingsfase van het seizoen. De stemming veranderde: in Bahrein werd er gedomineerd, in Jeddah won Verstappen ondanks dat Ferrari sneller was en in Australië won Leclerc weer. Na Melbourne was er ineens het geloof bij de fans: dit wordt ons seizoen. De teleurstelling bij de tifosi was dan ook groot toen de betrouwbaarheidsproblemen optraden”, meent Chinchero. “Voor het seizoen zouden ze tevreden zijn geweest met vier zeges en negen poles en nu krijgen ze meer kritiek dan in 2020. Dat is eigenlijk heel raar.”

