De tifosi snakken na een tegenvallende periode naar een zege voor Ferrari, maar dat wordt in haar thuisrace op Monza een pittige uitdaging, voorspelt Charles Leclerc.

Het is een lastige periode geweest voor Ferrari, dat op Monza hoopt de tifosi op een goed resultaat te trakteren. Ferrari viert haar 75-jarige bestaan als autofabrikant, des te meer motivatie om na vier races zonder zege weer eens voor de zege te gaan.

Dat zal echter niet zo makkelijk worden, geeft Leclerc toe. “Op papier is dit helaas niet ons beste circuit”, zegt Leclerc. “Maar ik kijk er hoe dan ook naar uit om naar Monza te gaan. We genieten daar altijd van alle steun, alleen al daarom kijk ik er graag naar uit.” Hij benadrukt echter dat de fans niet op een wonder moeten rekenen: “Op papier zal de performance helaas een beetje lastiger worden dit weekend.”

Leclerc gaf onlangs al aan dat hij niet meer naar de punten kijkt, wetende dat de achterstand op Max Verstappen alleen maar gegroeid is. Het seizoen telt nog maar zeven races en de achterstand van 109 punten is lastig weg te poetsen, weet de Monegask ook. “Iedereen is aan het verbeteren in de afgelopen races, wij worstelen een beetje meer in de races.”

“Nu mengt Mercedes zich in de strijd en zij zijn erg snel”, merkt Leclerc op. “Zij waren ook extreem snel op Zandvoort, met name op de harde band. Onze pace op de zachte band was erg goed bij de start. Wij stonden op gebruikte banden, Max op nieuwe banden. Het verschil was min of meer wat we verwacht hadden.”