Ferrari viert komend weekend op Monza haar 75-jarige jubileum, dus is het na een lastige periode tijd voor een feestje bij de Scuderia. Dat begint alvast met een speciale livery voor de thuisrace, waar het team een cruciale race te wachten staat.

Ferrari zal de F1-75 dit weekend van wat gele tinten voorzien, een van de bekendere racekleuren van de Italiaanse autofabrikant. Het is een knipoog naar het verleden van het team, waar oprichter Enzo Ferrari voor geel koos toen het autobedrijf in 1947 werd opgericht. Ferrari moest echter in het rood racen omdat dit begin twintigste eeuw als de officiële racekleur van Italië werd aangewezen door de International Association of Recognised Automobile Clubs.

De aanpassingen aan de F1-75 zullen te zien zijn op de voorvleugel, rond de halo, op de motorkap en op de achtervleugel. Op de motorkap pronkt het logo van Ferrari in combinatie met zwarte strepen terwijl op de achtervleugel het bekende ‘F lunga’ geel kleurt.

Naast de auto zullen Charles Leclerc en Carlos Sainz dit weekend ook goed opvallen in de paddock. De coureurs krijgen een geel racepak en zullen allebei met een gele helm rijden, wel geheel in stijl van hun gebruikelijke design.

De viering van Ferrari valt bovendien samen met een andere bijzondere gelegenheid: het Autodromo Nazionale Monza bestaat honderd jaar. Het zal een groots feest worden, aangezien de tifosi na twee jaar weer massaal aanwezig mogen zijn om hun team naar de zege te juichen.

