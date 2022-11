Charles Leclerc roept Ferrari op om zich niet te veel te laten afleiden door de geruchten over het vervangen van teambaas Mattia Binotto. Dit soort geruchten ‘zijn er altijd, zeker rondom Ferrari’, zegt Leclerc, die vindt dat er ook gekeken moet worden naar de stap vooruit van het team.

Recentelijk gingen er in Italiaanse media geruchten dat Mattia Binotto na dit seizoen vervangen wordt als teambaas bij Ferrari. Het Italiaanse team zou al sinds de zomerstop op zoek zijn naar een vervanger en is volgens de geruchten uitgekomen bij Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur.

Ferrari ontkende even later de geruchten en benadrukte dat deze ‘volledig ongegrond’ zijn. Voor Charles Leclerc komen deze geruchten niet als een verrassing. “Er zijn altijd wel geruchten in de Formule 1, met name rondom Ferrari”, zegt Leclerc. “Dat zal niet veranderen. Richting het einde van het seizoen klinkt er altijd wel geluid, maar wij moeten ons als team richten op ons werk op de baan en ons afzonderen van alles wat er rondom het team gebeurt.”

Lees ook: Ferrari ontkent geruchten dat het teambaas Binotto wil vervangen

Leclerc neemt het op voor Binotto en haalt de ‘grote stap vooruit ten opzichte van vorig jaar’ aan als voorbeeld van de prestaties van het team onder leiding van de Italiaan. “Mensen hebben de neiging dat te vergeten”, stelt Leclerc. “We moeten absoluut nog een stap vooruit zetten, maar ik ben ervan overtuigd dat wij daar samen in zullen slagen. Hopelijk begint dat al met een hoogtepunt dit weekend.”

“Veel meer valt er niet over te zeggen, we moeten er niet te veel aandacht aan schenken”, doelt Leclerc op de geruchten. Hij noemt die geruchten een ‘grote uitspraak’ van de Italiaanse media. “Maar het blijven geruchten. Voor het team zelf is het niet geweldig om dit soort dingen te lezen. Het is dus goed dat het team duidelijkheid heeft gegeven. Hopelijk kunnen we ons nu voor 100 procent focussen op dit laatste, belangrijke weekend”, besluit Leclerc.

Foto: Motorsport Images