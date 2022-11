Daniel Ricciardo keert in 2023 terug bij Red Bull als reservecoureur, dat liet Helmut Marko in Abu Dhabi doorschemeren en werd later bevestigd door het team. Christian Horner legt in Abu Dhabi uit wat de Australiër volgend seizoen voor Red Bull zal gaan betekenen.

De goedlachse Ricciardo is bezig met zijn laatste weekend in de Formule 1. In 2023 keert de achtvoudig racewinnaar niet terug als actieve rijder, maar in een reserverol voor het team waar hij tussen 2014 en 2018 al reed.

Christian Horner legt in gesprek met Motorsport uit dat de Australiër niet moet rekenen op een terugkeer als fulltime coureur, maar zich vooral moet richten op zijn rol als ambassadeur voor het team uit Milton-Keynes: “De relatie tussen Sergio Pérez en Max Verstappen is uitstekend. We hebben geen enkele reden om hier iets aan te veranderen. Ricciardo’s contract is er voor een specifieke reden”, vertelt Horner.

Foto: Motorsport Images

Het werk van Daniel Ricciardo zal vooral bestaan uit demoruns voor de wereldkampioen. Daarnaast zal de Australiër zich gaan richten op het bijstaan van Pérez en Verstappen in de simulator.

Ricciardo heeft zijn contract nog niet getekend, maar werd door Red Bull-adviseur Helmut Marko al bevestigd als reservecoureur. “Later zal exact duidelijk worden bij welke grands prix Daniel [Ricciardo] precies aanwezig zal zijn en welke werkzaamheden er van hem verwacht zullen worden”, eindigt de Britse teambaas.