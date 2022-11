Red Bull heeft in een verklaring toegegeven dat het in de Grand Prix van Brazilië ‘enkele fouten’ heeft gemaakt die hebben geleid tot de onenigheid over teamorders. Het team roept tegelijkertijd op om de haatdragende berichten op sociale media te stoppen nadat het na dit incident opnieuw losging.

Red Bull gaf in de slotfase van de Grand Prix van Brazilië Max Verstappen de opdracht om zijn zesde positie af te staan aan teamgenoot Sergio Pérez. Dat zou de Mexicaan in zijn strijd om de tweede plaats in het kampioenschap helpen, maar de Nederlander negeerde deze teamorders.

Verstappen gaf aan dat hij daar zo ‘zijn redenen’ voor had en dat het team dit niet had moeten vragen. Pérez was op zijn beurt boos dat Verstappen de teamorders negeerde en zei dat dit liet zien ‘wie hij echt is’.

Red Bull heeft de zaak intern besproken en teambaas Christian Horner gaf aan dat er nu duidelijkheid is binnen het team. Toch ziet de team zich, naar aanleiding van deze race, genoodzaakt om in een verklaring uitleg te geven over de gang van zaken in Brazilië.

“Als team hebben we in Brazilië enkele fouten gemaakt”, erkent Red Bull in de verklaring. “We hadden de situatie die zich in de laatste ronde ontvouwde niet voorzien en we hadden voor de race geen strategie voor een dergelijk scenario afgesproken.”

Het team laat weten dat Verstappen pas in de laatste bocht het verzoek kreeg om zijn positie terug te geven, ‘zonder dat alle benodigde informatie was doorgegeven’. “Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in een lastige situatie met weinig tijd om te reageren, wat niet onze bedoeling was.”

Verstappen heeft na afloop van de race ‘open en eerlijk’ zijn standpunten kenbaar gemaakt. Dat bood beide coureurs, stelt Red Bull, de kans om ‘eventuele problemen of zorgen’ op te lossen. “Het team accepteert de redenering van Max. Het gesprek was een persoonlijke zaak die privé blijft tussen het team en er zal geen verder commentaar worden gegeven.”

Sociale media

Wat voor het team vooral problematisch is, is de ontstane commotie op sociale media waar het opnieuw losging tussen fans. Red Bull noemt de haatberichten ‘onaanvaardbaar’. “Het beledigende online gedrag tegenover Max, Checo, het team en hun families is schokkend en bedroevend en is helaas iets dat we als sport met een deprimerende regelmaat moeten aanpakken.”

“Daar is geen plaats voor in de racerij of de maatschappij als geheel,” stelt Red Bull in de verklaring, “en we moeten beter doen en beter zijn. Uiteindelijk is dit een sport, we zijn hier om te racen. Doodsbedreigingen en haatmail naar de familieleden is betreurenswaardig. Wij vinden inclusie belangrijk en willen een veilige ruimte voor iedereen om te werken en van onze sport te genieten. Het misbruik moet stoppen.”