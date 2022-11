Aan sportief succes geen gebrek bij Red Bull dit jaar, maar de stierenstal blijft ook maar een hoofdrol opeisen in de ene na de andere soap. Na Abu Dhabi 2021, Cashgate en het boycot van Sky Sports, komt nu naar buiten dat Max Verstappen teamgenoot Sergio Pérez niet voorbij wilde laten in Brazilië als ‘goedmakertje’ voor Monaco: daar zou Pérez bewust zijn gecrasht in de kwalificatie.

Dat laatste is natuurlijk nogal een claim. Hoewel geruchten erover al geruime tijd rondzongen in de paddock, was analist Tom Coronel bij Viaplay – na enig aandringen van collega Christijan Albers – de eerste die dit hardop uitsprak. Met daarbij de toevoeging dat de Verstappens wisten dat Pérez bewust zou zijn gecrasht in Monaco en voor een rode vlag zorgde waardoor Max Verstappen zijn rondetijd toen niet kon verbeteren. Pérez startte zo als derde in Monaco, voor Verstappen, en won de race.

De Telegraaf, die nauwe banden onderhoudt met de Verstappens en Red Bull, bevestigt dat dit voorval de Verstappens al lang dwarszat. Pérez zou naar verluidt ook hebben toegegeven dat hij dit had gedaan. Voor Max Verstappen klaarblijkelijk reden in Brazilië geen pas op de plaats te maken voor de Mexicaan, die om de tweede plek in het WK vecht. Verstappen zei na het negeren van de teamorder vooraf zijn ‘redenen’ te hebben gegeven. “En daar blijf ik bij.” Pérez was verbolgen: “Dit laat zien wie hij echt is.”

Gespannen gesprek

Opmerkelijk aan het voorval is verder dat zowel Verstappens engineer Gianpiero Lambiase als teambaas Christian Horner en Pérez’ engineer Hugh Bird ervan uit leken te gaan dat Verstappen wél gehoor zou geven aan de teamorder. Direct na de race werden Horner, Lambiase, Verstappen en Verstappens manager Raymond Vermeulen in een gespannen gesprek gadegeslagen door de camera van Sky Sports.

Verstappen wilde daarna tegenover de pers niet uitleggen wat zijn ‘redenen’ waren, maar benadrukte dat alles was besproken. “Het is goed dat we eindelijk samen zaten”, aldus de Nederlander, die verder verklaarde Pérez over een week, tijdens de slotrace in Abu Dhabi, wél te willen helpen als dat moet. Momenteel staat Pérez gedeeld tweede in het WK met Charles Leclerc, met 290 punten.

Intern vs publiek

Volgens teambaas Horner weet Verstappen wat hem in Abu Dhabi te doen staat. Helmut Marko, de daadwerkelijke machthebber binnen het team, sprak woorden van gelijke strekking, zonder daar veel aan te willen toevoegen. Atypisch voor de normaliter zeer uitgesproken Oostenrijker. “Het is allemaal intern geregeld”, stelde Marko bij ÖRF.

Red Bull mag nu zeggen dat alles intern is afgehandeld, duidelijk is echter dat het een understatement is om te stellen dat het dit jaar intern lang niet altijd gezellig is geweest. In tegendeel. Publiekelijk is het daarnaast voor Red Bull de zoveelste soap (of rel) die rondom het team speelt in korte tijd. Sinds september ligt het immers ook fel onder vuur in de Cashgate-saga.

Was Pérez verdachte Monaco-crash van maanden geleden de aanleiding voor de teamorder-rel?

Soaps

Red Bull is immers het enige team dat in 2021 – waarin het in Abu Dhabi sowieso al op omstreden wijze de titel pakte – de budget cap heeft overschreden. Het is daarvoor door de FIA gestraft met een boete en minder windtunneltijd, maar rivalen Ferrari en Mercedes vinden dat het er te makkelijk vanaf is gekomen. Red Bull heeft volgens die teams bovendien ook in 2022 nog van haar te grote uitgaven geprofiteerd (hetgeen Red Bull ontkent).

De FIA heeft benadrukt dat Red Bull niet bewust te veel heeft uitgeven of valsgespeeld. Maar voor delen van de steeds fanatiekere en ‘giftige’ Formule 1-fanschare, zeker op social media, is ook de tweede titel van Verstappen zo op controversiële wijze gewonnen. Deze premisse lag ook ten grondslag aan uitspraken die Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz in Amerika deed, en die na een jaar van volgens Red Bull ‘denigrerende opmerkingen’ van Sky Sports, in Mexico tot een tijdelijk boycot leidden.

Blinkende blikjes?

Red Bull-teambaas Horner beklaagde zich tijdens Cashgate al meermaals om de reputatieschade die zijn team én het merk Red Bull hadden opgelopen door deze rel. Niet in de minste plaats omdat Red Bull net zozeer een marketingconcern als energiedrankjesmaker is. Ondanks al het sportieve succes – een tweede titel met Verstappen, de eerste constructeurstitel sinds 2013 en liefst zestien zeges als team – heeft Red Bull de laatste twaalf maanden ook op genoeg andere vlakken voor (ongewilde) headlines gezorgd.

Los van de teamorder-rel die ongetwijfeld nog tot en met het finaleweekend in Abu Dhabi door zal sudderen, rest ook de vraag om de crashclaim omtrent Pérez eventueel nog een staartje krijgt. Hoewel Red Bull dit jaar meer dan genoeg zilverwerk heeft verzameld om haar sportieve imago op te poetsen, blinken de alomtegenwoordige blikjes met het logo van de rode stier erop door alle soaps wellicht toch wat minder dan gehoopt.