Sergio Pérez heeft op de boordradio zijn ongenoegen geuit over het feit dat Max Verstappen in de Grand Prix van Brazilië de teamorders negeerde. Het laat volgens hem zien ‘wie hij echt is’. Verstappen was op zijn beurt duidelijk over zijn standpunt: “Ik heb mijn redenen gegeven en daar blijf ik bij.”

Verstappen heeft in de slotfase van de Grand Prix van Brazilië, nadat hij eerder nog was teruggevallen na de touché met Lewis Hamilton, de snelheid er goed in zitten. Hij rekent met de een na de andere coureur af en zit vervolgens achter teamgenoot Pérez.

Hij krijgt de opdracht van engineer Gianpiero Lambiase om, nadat hij Pérez heeft ingehaald, de aanval te openen en Fernando Alonso en Charles Leclerc in te halen. Daarmee zou hij Pérez helpen in zijn strijd om de tweede plek in het kampioenschap, een gevecht dat tussen hem en Leclerc gaat.

Verstappen rijdt richting de achterkant van de Alpine van Alonso toe, maar zit er niet dicht genoeg achter voor een inhaalactie. “Als je Fernando niet vóór bocht 12 kan inhalen, geef dan alsjeblieft de plek terug aan Checo”, zegt Lambiase in bocht 7. Verstappen krijgt dan de teamorder om Pérez er weer langs te laten om hem te helpen.

“Maak je geen zorgen om de DRS, laat Checo erlangs. Laat Checo erlangs”, klinkt de opdracht als Verstappen de finishlijn nadert. Lambiase probeert het nog één keer: “Max, laat Checo erlangs, alsjeblieft!”, klinkt het wanhopig. Het is vergeefs: Verstappen komt vóór Pérez over de streep.

Pérez niet blij

“Max, wat gebeurde er?”, vraagt Lambiase naar het negeren van de teamorders. “Ik heb het de vorige keer al gezegd, de jongens moeten dit niet nog een keer aan mij vragen, oké? Is dat duidelijk?”, antwoordt Verstappen fel. “Ik heb mijn redenen gegeven en daar blijf ik bij.”

Pérez is duidelijk niet blij met de actie van zijn teamgenoot. “Bedankt voor dit”, klinkt het cynisch op zijn boordradio. Hij krijgt de excuses van teambaas Christian Horner, maar hij gaat nog even door. “Dit laat zien wie hij echt is”, maakt Pérez duidelijk dat het geen gezellige debrief zal worden.

Zodoende eindigt Verstappen als zesde na een inhaalrace en staat Pérez met één race te gaan op gelijke hoogte met Leclerc.