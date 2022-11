Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Brazilië weinig zin om stil te staan bij zijn (wederom) controversiële botsing met Max Verstappen. “Je weet hoe het gaat met Max.”

Het leek even wel weer 2021: Hamilton en Verstappen die op het scherp van de snede met elkaar duelleren, op de grens van het toelaatbare, zonder de ander een millimeter te gunnen. Toen de spanning er vorig jaar vol op stond, ging het ook al hard-tegen-hard in Brazilië, nadat het daarvoor al mis was gegaan in Engeland en Italië. En na Brazilië natuurlijk ook nog met het kooigevecht tussen de hekken in de straten van Jeddah, en daarna Abu Dhabi.

Een jaar na de Braziliaanse battle van 2021 – inclusief Hamilton die toen uit de kwalificatie werd geschrapt voor een onreglementair DRS-systeem, en Verstappen die 50.000 euro boete had gekregen voor het in parc fermé aanraken van diezelfde achtervleugel – ging het weer mis tussen de twee in Brazilië. Verstappen en Hamilton kwamen elkaar tegen bij de herstart in ronde zeven. Met Hamilton op P2, Verstappen derde en zicht op een eventuele zege.

Verstappen ging buitenom bij de Brit in bocht één, een linker, maar bocht twee was daarna rechtsaf. Hamilton zat daarin aan de buitenkant, én weer voor Verstappen, die nu aan de binnenkant zat en tegen Hamilton aan reed. De twee verloren daarbij plekken, liepen schade op, met Verstappen die zelfs een nieuwe voorvleugel moest halen. “Hij gaf me geen ruimte”, stelde Verstappen, maar de wedstrijdleiding wees hem als schuldige aan, waardoor de Nederlander later ook nog vijf strafseconden moest inlossen.

‘Je weet hoe het gaat’

Hamilton, uiteindelijk als tweede gefinisht, sprak na de race kort maar krachtig over hoe het volgens hem zat: “Je weet hoe het gaat met Max.” Een verwijzing, ongetwijfeld, naar zijn eigen opmerking uit 2019, toen hij stelde ‘altijd wat mee ruimte voor Max te laten, want dat is bij hem het slimste om te doen’. Hamilton heeft de afgelopen twee seizoenen echter wel laten zien lang niet altijd extra ruimte voor Verstappen te laten. In Brazilië kostte het hem dus tijd en plekken, maar hij slaagde er alsnog in er samen met teamgenoot George Russell – die zijn eerste zege ophaalde – een één-twee van te maken.

Het is Mercedes’ eerste zege van het jaar, en dus ook gelijk een dubbelslag. “Ik ben zo trots op het team, we hebben zo hard gewerkt hiervoor, om zelfs maar een race te winnen”, prijst Hamilton Mercedes, terwijl hij ook vol lof is over Russell: “Hij verdient dit echt. Wát een race reed hij vandaag, nadat hij zaterdag ook al geweldig reed. Enorm gefeliciteerd, George.”