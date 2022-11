Max Verstappen heeft Sergio Pérez toegezegd dat hij hem in Abu Dhabi zal helpen, mocht hij zijn teamgenoot aan de tweede plek in het kampioenschap kunnen helpen. Hij doet die toezegging nadat hij in Brazilië teamorders negeerde.

Verstappen moest na een moeizame sprintrace van de derde plek komen en hoopte de Mercedessen in te halen, maar in bocht 2 ging het fout tussen hem en Lewis Hamilton. Verstappen liep schade op en kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident. Hij vocht zich een weg terug en kwam als zesde over de streep, vóór Sergio Pérez.

“Het was natuurlijk een beetje jammer”, zegt Verstappen tegen Viaplay over het incident met Hamilton. “Ik probeerde buitenom te gaan en zag meteen dat hij mij geen ruimte wilde geven. Dus ja, dan gaan we er allebei af. Uiteindelijk maakt het toch niet zoveel uit, we hadden toch de snelheid niet. Je probeert wel naar voren te rijden, maar elke keer dat ik maar een beetje wilde aanzetten sleten de banden gewoon te veel”, baalt de Nederlander van het verloop van zijn race.

Verstappen laat er geen twijfel over bestaan hoe hij over de tijdstraf van vijf seconden denkt. “Daar ben ik het totaal niet mee eens, maar dat maakt uiteindelijk ook helemaal niks uit.” In de slotfase kon Verstappen wel nog aansluiten dankzij de safetycar. Het leverde hem ‘een of twee posities’ op, maar: “Zesde of achtste, dan maakt het niet meer uit.”

Verstappen wil Pérez helpen

Verstappen kreeg van het team de opdracht om teamgenoot Sergio Pérez in de laatste ronde voorbij te laten, maar negeerde deze teamorder om Pérez te helpen in de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. De Nederlander zei op de boordradio dat hij daar ‘zijn redenen’ voor had en dat die vraag niet nog eens gesteld moest worden.

Wat die redenen dan waren? “Die hebben we allemaal samen besproken, en het is goed dat we eindelijk samen zaten om te bespreken waarom dat zo was. Ik ga niet zeggen waarom dat zo was, maar daarom heb ik het niet gedaan”, aldus Verstappen.

Verstappen zegt Pérez wel toe dat hij hem in Abu Dhabi zal helpen, mocht hij een rol kunnen spelen in die strijd om de tweede plaats bij de coureurs. “Als Checo de punten nodig heeft in Abu Dhabi om vóór Charles te eindigen, dan doen we dat. Maar het is belangrijk dat we nu eerst hebben gesproken”, besluit de Nederlander.