‘Red Bull, het team dat veel voor Max Verstappen heeft betekend, vroeg een wederdienst voor al het werk dat Sergio Pérez voor hem heeft gedaan. De extra punten voor Pérez zouden belangrijk zijn geweest voor het team dat zijn coureurs graag op de eerste en tweede plaats wil hebben. Ik snap niet waarom Verstappen daar geen gehoor aan gaf.

Het weekend in São Paulo was geweldig, misschien wel één van de beste weekenden van het jaar. Elke dag was raak, van vrijdag tot zondag. Een sprintrace zal niet saaier zijn dan een kwalificatie, soms is het spannend en soms minder. Maar zowel de vrijdag als de zaterdag is altijd interessant, dat is nou juist het doel van deze opzet. Tuurlijk, ik vind ook dat het concept nog niet perfect is. Maar in de basis werkt het wel. En dit weekend waren de coureurs ook agressief op zaterdag, ze namen risico’s.

George Russell controleerde beide races knap, hij kreeg zijn startplek natuurlijk met wat geluk door die rode vlag na zijn eigen spin. Lewis Hamilton startte daardoor verder naar achteren, dat hielp Russell wel uiteindelijk. En Mercedes is plots erg snel, zelfs op de rechte stukken, daar waar Red Bull voor het eerst dit jaar totaal niet competitief was. Ik vraag me af waar dat dan ineens vandaan komt. Er is dit jaar geen team geweest dat het zo heeft weten om te keren zoals Mercedes heeft gedaan, dat is ongelooflijk knap.

Mocht Ferrari alsnog de tweede plek in het constructeurskampioenschap verliezen, dan zou dat beschamend zijn. Ze hadden met Red Bull moeten vechten, er is iets daar dat niet werkt. De besluitvorming in de kwalificatie was ook vaag: Leclerc zegt dat het niet regent, maar het team zegt van wel. Dat kwam vreemd over. Alsof er robots zitten die alleen maar berekeningen maken. Laten we overigens niet vergeten dat zowel Sainz als Leclerc een hele sterke race reed.

Het ging ook veel over radioverkeer gisteren. Leclerc vroeg het team of Sainz hem er in de slotfase langs kon laten, hij wil immers tweede worden in het kampioenschap. Dat Ferrari dit niet toeliet, begrijp ik. Alonso reed een seconde achter Leclerc, het risico zou te groot zijn. De derde en vierde plek in de race is voor Ferrari als constructeur dan leidend. Pérez vroeg hetzelfde van Verstappen en de reactie van Verstappen kan ik niet begrijpen. Waarom doet hij moeilijk over plek zes of zeven? Het verandert niets voor hem, voor Pérez én het team maakt het wel verschil en hij heeft hem zoveel geholpen in het verleden. Het was niet zo dat Max een podiumplek moest opgeven, zoals in het geval van Sainz en Leclerc.

Waar ik me verder over heb opgewonden is Lance Stroll en het strafsysteem van de FIA. Verstappen kreeg vijf seconden straf, terwijl hij juist geen ruimte kreeg van Hamilton. Het was agressief van beide kanten, in mijn ogen een race-incident. Maar Lance Stroll krijgt zaterdag tien seconden straf voor een levensgevaarlijke manoeuvre. Zoals hij slingert en blokkeert, dat kan gewoon niet. Dat is geen racen. Hij deed het in Austin, in Mexico was hij agressief met Gasly en nu dit. De FIA straft dit niet hard genoeg af, ook niet in de opstapklassen, en dan blijft het gebeuren. Sebastian Vettel, zijn teamgenoot en het slachtoffer van het incident, is een echte gentleman. Maar Fernando Alonso zal volgend jaar denk ik niet zo kalm blijven.’