Op het Autodromo Algarve Internacional, even buiten Portimão, wordt dit weekend de Grand Prix van Portugal verreden. Wat heeft de achtbaan in de Algarve in petto na twee razendspannende gevechten tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Bahrein en Imola? Verslaggever Eelco den Boer is in Portugal, volg hier ons liveblog.

