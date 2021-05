Lewis Hamilton heeft op het Autódromo Internacional do Algarve de Grand Prix van Portugal op zijn naam geschreven. De Brit moest voor zijn 97ste Formule 1-zege wel teamgenoot Valtteri Bottas verschalken en voelde ook druk van Max Verstappen, maar maakte vooral in de slotfase van de race het verschil. Verstappen beperkte de schade door de tweede plaats te pakken terwijl Bottas als derde mee mocht naar het podium.

De start op het wat gladde Portugese circuit verloopt soepel: Bottas weet zijn poleposition te verzilveren en houdt Hamilton en Verstappen van zich af. Voor Kimi Räikkönen zit de race er dan wel al snel op: de Fin verliest in de tweede ronde op het start/finishgedeelte zijn voorvleugel na een tik tegen de achterkant van nota bene teamgenoot Antonio Giovinazzi en kan niet meer insturen. Vanwege de rommel op de baan komt de safetycar op de baan.

Bij de herstart is Verstappen wakker en haalt Hamilton, die te laat reageert op het wegrijden van teamgenoot Bottas, buitenom in. De Nederlander opent dan direct de jacht op Bottas maar voelt ook het gevaar van achteren in de vorm van Hamilton, die even later de tweede plaats ook terugpakt met hulp van DRS. Verstappen kan wel in de buurt van de strijdende Mercedessen blijven.

Het scheelde weinig tussen Hamilton en Verstappen. Foto: Motorsport Images

Verstappen profiteert van foutje Bottas

Achter het bekende trio is het Lando Norris die bij de herstart in het begin die optimaal gebruik maakt van het voordeel van de zachte band en haalt Sergio Pérez in voor de vierde plaats. De Mexicaan herpakt zich dan en passeert de Brit met een late inhaalactie in bocht 1, maar het gat naar teamgenoot Verstappen bedraagt dan al acht seconden.

In ronde twintig slaat Hamilton definitief toe en haalt Bottas met een gewaagde inhaalactie in, waardoor de Fin nu Verstappen in zijn spiegels ziet. De Nederlander begint dan steeds meer aan te dringen, maar maakt in ronde 36 de eerste pitstop van de top-drie. Bottas maakt een ronde later zijn pitstop en komt vóór Verstappen op de baan, maar na een fout slaat Verstappen direct toe en neemt dan de virtuele tweede plaats over. Hamilton heeft dan al een aardig gat naar de twee als ook hij zijn pitstop maakt en ook naar de harde band gaat.

Het was ook in Portugal druk in het middenveld. Foto: Motorsport Images

Hamilton maakt verschil in slotfase, goed resultaat voor Alpine

Dankzij die pitstops neemt Pérez de leiding over. De teamgenoot van Verstappen maakt zijn eretitel van bandenfluisteraar waar en rijdt het langst op de mediums door. Hij kan echter geen rugdekking geven voor Verstappen, die Hamilton weg ziet rijden en Bottas juist dichterbij ziet komen.

Verstappen kan in de slotfase niet meer in de buurt komen van Hamilton en besluit nog voor de snelste rondetijd te gaan. Hamilton wint uiteindelijk de race met ruime marge dankzij die pitstop, maar Verstappen beperkt de schade door tweede te worden terwijl Bottas in de slotfase zijn jacht moet staken vanwege problemen en genoegen moet nemen met de derde plaats. Verstappen pakt korte tijd het extra puntje voor de snelste raceronde, maar die gaat dan naar Bottas vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 14. De achterstand van Verstappen op Hamilton in het kampioenschap bedraagt nu acht punten.

In het middenveld vinden de nodige gevechten plaats. Zo passeert Esteban Ocon de worstelende Pierre Gasly en vecht ook Fernando Alonso zich een weg naar voren. Bij Ferrari besluiten ze teamorders te gebruiken: Carlos Sainz moet zijn plaats afstaan aan Charles Leclerc, die een beter tempo heeft. Daniel Ricciardo herstelt zich in de race van zijn matige kwalificatie op zaterdag: de Australiër moet vanaf de zestiende plaats starten, maar vindt rustig aan zijn weg naar voren en eindigt uiteindelijk als negende achter de Alpines van Alonso en Ocon. Pérez, Norris en Leclerc sluiten achter de top-drie aan, Sainz valt buiten de top-tien.