Het is Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Portugal niet gelukt zijn pole position om te zetten in een overwinning. De Fin verloor twee plaatsen en finishte uiteindelijk derde.

Bottas ging goed van start op het Autódromo Internacional do Algarve en sloeg in de eerste ronde direct een klein gat naar teamgenoot Lewis Hamilton. Een saftey car na een ongelukkig moment van Kimi Räikkönen gooide roet in het eten. Ook bij de herstart kwam Bottas echter goed weg, terwijl Hamilton achter hem werd verschalkt door Max Verstappen.

Maar daarna ging het bergafwaarts voor Bottas. Hamilton heroverde zijn plek van Verstappen en reed een paar ronden later ook zijn teamgenoot voorbij voor de eerste plaats. Verstappen sloeg uiteindelijk met een undercut toe voor P2. Bottas kwam nog voor Verstappen de baan op, maar kon hem op koude banden niet van zich afhouden.

(Photo by Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images)

De tweede stint van Bottas was beter, ondanks dat de Fin meermaals klaagde over een gebrek aan vermogen op het rechte stuk. “Ik weet niet wat er gebeurde in de eerste stint. We hadden de snelheid niet”, zegt Bottas na afloop van de race. “De tweede stint ging best goed.”

Bottas maakte aan het einde van de race een extra stop voor de zachte band, om te proberen het extra punt voor de snelste raceronde in de wacht te slepen. Verstappen probeerde hetzelfde en leek het punt ook binnen te hebben. Uiteindelijk werd de ronde van de Nederlander echter geannuleerd vanwege het overschrijden van de track limits, waardoor Bottas toch nog iets te lachen heeft in Portugal.