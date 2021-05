Omdat een van de leden van de Ziggo-crew aan het begin van het F1-weekend in Portugal positief testte op het coronavirus, moesten Jack Plooij en Olav Mol in quarantaine. Ondanks zijn isolatie slaagde Mol er alsnog in commentaar te geven tijdens de kwalificatie en race in Portimão. Bas Sanders van Com1 legt uit hoe de Ziggo-commentator vanuit zijn hotelkamer het commentaar verzorgde.

Bas Sanders van IT-bedrijf Com1 is al zo’n vijftien jaar verantwoordelijk voor de videoverbinding tussen Nederland en de paddock tijdens de Formule 1-weekends. Sanders is een van de personen die ervoor zorgde dat Olav Mol ondanks zijn quarantaine in Portugal alsnog commentaar kon geven op Ziggo Sport.

Bas, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat Olav Mol zelfs vanuit zijn hotelkamer commentaar kon geven?

“De mannen van Ziggo zaten natuurlijk in quarantaine, dus ze moesten in het hotel blijven. Wij hebben een videoverbinding geleverd, zodat Olav toch commentaar kon geven. Wij hebben een oplossing gebouwd, in eerste instantie specifiek voor het Eurovisiesongfestival. Dat is een oplossing voor als de deelnemers niet naar Rotterdam, naar Ahoy kunnen komen. Ze kunnen dan vanuit het land waar ze zitten op een heel eenvoudige manier verbinden en live in de uitzending meedoen. Die oplossing hebben wij vrijdagmiddag op het laatste moment omgebouwd, om ervoor te zorgen dat Olav er gebruik van kon maken.”

Lees ook: Olav Mol en Jack Plooij in quarantaine na positieve test binnen crew Ziggo

In het begin van de kwalificatie uitzending waren er wat klachten? Wat liep daar mis?

“Dat was een lokaal probleempje, bij Olav op zijn laptop. Het commentaar dat Olav in Portugal geeft, moet naar Hilversum verstuurd worden. Vandaar wordt het op televisie uitgezonden. De laptop die ingericht was voor Olavs commentaar, schakelde plots over naar de interne microfoon, in plaats van de losse microfoon die ernaast stond. Dan krijg je een Zoom-meetingachtig geluid, met ruis en echo op de achtergrond. Gelukkig was het probleem snel opgelost.”

(tekst loopt verder onder foto)

Een traditionele commentaarpositie van Olav Mol. © Formule 1

“Ik heb Olav zondagochtend nog even gesproken. Hij belde me om zijn ervaring te delen. Alleen al het feit dat er niets geïnstalleerd hoefde te worden – geen software, geen hardware, gewoon een website waarop je moet inloggen – vond hij top.

Laten we hopen van niet, maar stel dat een dergelijke oplossing ook volgende week in Barcelona nodig zou zijn, dan is dat op een twee drie geregeld?

“Zeker en vast. Deze oplossing kan je heel flexibel inschakelen, net omdat er geen soft- of hardware nodig is. Iedereen die een laptop of een telefoon heeft, kan binnen de minuut in een uitzending zitten. Com1 zorgde in het geval van Olav voor de videoverbinding, het bedrijf Broadcast Rental heeft de audioverbinding geregeld.”

Lees ook: Rosberg verwacht andere dynamiek op de baan tussen Hamilton en Verstappen