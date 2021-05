Nico Rosberg gelooft dat oud-teamgenoot Lewis Hamilton de gevechten op de baan met Max Verstappen anders zal benaderen nu duidelijk is dat hij zijn directe rivaal is voor het kampioenschap. De wereldkampioen van 2016 verwacht dat Hamilton het duel in de eerste bocht in Imola ‘niet zal vergeten’ en ‘klaarstaat om wraak te nemen’.

Rosberg, de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes van 2013 tot en met 2016, geniet van de strijd tussen Hamilton en Verstappen, ook van het moment bij de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hamilton begon die race van poleposition maar Verstappen had een betere start en koos voor de binnenkant bij bocht 1. Hamilton moest daarbij noodgedwongen over de hoge gele kerbstones en verloor dus zijn koppositie. Volgens Rosberg was dat gevecht een belangrijk moment.

Verstappen had op het natte Imola een betere start en rekende direct af met Hamilton. Foto: Motorsport Images

“We zitten nu in een heel andere situatie”, stelt Rosberg, nu actief als Sky F1-expert. “Nu is Verstappen de nummer één rivaal en begint het ellebogenwerk. Ik denk niet dat Lewis zich zal inhouden zoals vroeger. Ik beloof je dat Lewis de eerste bocht in Imola genoteerd heeft. Hij zal dat onthouden en zal klaar staan om wraak te nemen”, voorspelt de Duitser.

“Ik denk dat ons een fantastisch seizoen staat te wachten”, vertelt Rosberg. “Het is Mercedes tegen Red Bull en hun auto’s zijn even snel en ze hebben fantastische coureurs die het op de baan uitvechten. We zien al wat wheel-banging tussen Hamilton en Verstappen, en dat terwijl we pas twee races hebben gehad. Dit is echt heel agressief, niemand doet dat bij Hamilton. Ik bedoel, Hamilton is de beste als het om wiel-aan-wiel racen gaat. Max duwde hem gewoon van de baan, hij wist dat hij daar zat, reed gewoon tegen hem aan en duwde hem van de baan”, lacht Rosberg.

Wie de kampioen van 2021 zal worden, durft Rosberg niet te voorspellen. Wel acht hij Verstappen in staat om het op te nemen tegen de zevenvoudig wereldkampioen. “Verstappen is op dit moment misschien wel even goed als Hamilton, ze zijn allebei fenomenaal”, looft Rosberg beide coureurs. “Max heeft altijd al een fenomenale snelheid gehad, maar hij was te agressief en maakte een aantal jaren geleden wat fouten. Nu heeft Max het helemaal voor elkaar en maakt hij geen fouten meer. Hij kan het echt tegen Lewis opnemen”, concludeert de wereldkampioen van 2016.