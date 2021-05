Is er een andere naam dan bandenpoker te verzinnen voor wat de Grand Prix van Portugal zal brengen vanmiddag? Mogelijk niet. Mercedes en Red Bull zullen normaal gesproken een spelletje chicken spelen, wie knippert er eerst en stopt er? En waar nog meer op te letten vanmiddag als op het Autódromo Internacional do Algarve om 16.00 uur de lichten uitgaan?

Het ging zaterdag vooral over asfalt en rubber, teveel naar de zin van de coureurs. Max Verstappen wijst meestal niet graag de omstandigheden want ‘die zijn voor iedereen hetzelfde’ maar na de kwalificatie kwam de frustratie over het glibberige circuit buiten Portimão eruit. “Dit stond ooit in mijn top 3 favoriete circuits en toen vervingen ze het asfalt. Hier kan ik niet van een rondje genieten.”

Het chagrijn over de baanomstandigheden was misschien nog wel groter dan die over het missen van de poleposition. Verstappen tekende voor de snelste ronde van Q3 maar deze werd hem afgenomen wegens het overtreden van de track limits. De Nederlander en met hem Helmut Marko ergerde zich vervolgens aan het ‘hinderen’ in Q3 door Lando Norris en Sebastian Vettel. “Waarom gaan ze niet aan de kant?!?” Maar er is voor Verstappen ook nog genoeg om positief over te zijn.

Op vrijdag kon Red Bull zich prima meten met Mercedes in de longruns, Verstappens snelste rondje met veel benzine aan boord reed hij op mediums die 18 rondjes oud waren. En vergeet niet, een getergde Verstappen op zaterdag wordt een dag later niet zelden gevolgd door een lachende Verstappen.

In de schaduw van Verstappen heeft ook Sergio Pérez zich op tweede rij gepositioneerd. De Mexicaan kan wel een succesje gebruiken na twee tegenvallende races in Bahrein en Imola en heeft nog niet de rugdekking kunnen verzorgen waar hij voor gehaald is. “We zullen ze onder druk moeten zetten en wellicht kunnen we dan voor podiumplekken strijden.” Interessant wordt het voor de Red Bull-coureurs hoe de twee Mercedes-collega’s voor hen zich zullen houden.

Valtteri Bottas bezwoer in Netflix’ Drive to Survive geen teamorders zoals ooit in Rusland meer te volgen. Hij moet gebrand zijn op een zege, alleen al gezien de stand in het WK maar ook voor het moraal. “We zijn er nog niet zeker van dat we de snelste auto hebben”, oordeelde Mercedes-baas Toto Wolff. “Maar we hebben wel weer een flinke stap gezet, in de kwalificatie hebben hebben we Red Bull bijgehaald en staan we misschien wel gelijk. Ik denk dat we een goede raceauto hebben.”

De top 4 start in ieder geval op hetzelfde schoeisel. “Dit geeft ons kansen voor de race”, aldus polesitter Bottas die zijn raceplan al uit de doeken deed. “We kunnen de eerste stint zo zolang maken als we willen. Zaak wordt nu dat we ons concentreren op een goede start, en dan weet je wel wat daarna het doel is.” De mogelijkheid om de eerste stint te rekken, wordt ook beaamd door Pirelli.

Een eenstopper is de logische tactiek, er wordt namelijk simpelweg teveel tijd verloren bij een pitstop. Slijtage is laag in Portimão en dus zijn alle compounds in play, stelt Pirelli-chef Mario Isola: ”Zij die op medium starten hebben meer flexibiliteit al zijn de soft-starters niet perse in het nadeel. Alle drie typen banden zijn een mogelijkheid voor de laatste stint.”

Kan Sergio Pérez dan eindelijk de rugdekking verzorgen die Max Verstappen zo hard nodig heeft?

Tevreden gezichten in Maranello en Enstone

“In alle drie de raceweekenden, in wisselende omstandigheden hebben we ons vooraan het middenveld gekwalificeerd”, constateerde Ferrari-directeur Laurent Mekies tevreden. “Sainz deed het geweldig in Q3 en haalde met P5 alles uit de auto. Charles Leclerc (P8) kon dat niet evenaren maar presteerde in Q2 wel dermate goed dat hij doorkwam op medium, dat geeft mogelijkheden.”

Tussen de twee Ferrari’s staan Lando Norris op P7 en Esteban Ocon op P6 en vooral de laatste was erg opgetogen. “En het was nog niet eens de beste ronde, die reed ik in Q2!” Het bevestigt in ieder geval het geluid uit Enstone en Viry dat er een probleem met de windtunnel is opgelost, Alpine rijdt al het hele weekend van voren al liet Fernando Alonso het met een Q2-exit afweten. Maar de lijn omhoog is ingezet.

Sebastian Vettel. Foto: Motorsport Images

Punten voor Seb en George?

Verrassend was de terugkeer van Vettel in Q3 te noemen, de Duitser eindigde in Bahrein en Imola in Q1 en Q2 en leek vooral tijd nodig te hebben om te wennen aan de Aston Martin. Vettel worstelde behalve met zijn auto ook vooral met de wind. “Soms ging je plots sneller en wist je niet waarom, daarna was je weer trager maar wist je ook niet waaraan dat lag.”



Achter Vettel start George Russell, in Imola boorde hij zichzelf min of meer punten door de neus maar Mister Saturday heeft zichzelf met zijn beste zaterdag in Williams-dienst weer een nieuwe kans gegeven. “Een aantal jongens voor ons start op softs en dat is geen goede band voor in de race. Wij beginnen daarentegen op mediums. We staan er dus goed voor.”

Achterin meldt zich een minder bekend gezicht: Daniel Ricciardo stond na Q1 tot zijn eigen verbazing 16e en is dus veroordeeld tot een inhaalrace. “Ik weet echt niet wat er is gebeurd”, vertelt de stomverbaasde Ricciardo. “Mijn rondes waren lastig, met name richting de laatste sector. Maar waarom? Geen idee. Dit voelt ellendig maar ik ga er een nacht over slapen.” Verwacht dus een hongerige Honey Badger.

En verder…

… Pakte Antonion Giovinazzi (12) meer dan een halve seconde op Kimi Räikkönen (15). “Dit laat zien hoe hard we vooruit zijn gegaan”, jubelde de Italiaan. “Ik miste een bocht in beide snelle rondes”, bromde Räikkönen.

… Kende Yuki Tsunoda (P14) een tegenvallende kennismaking met Portimão. “Aan het eind van VT2 dacht ik dat ik me goed had aangepast. Het rondje ging goed maar de band gaf gewoon niet thuis, het leek alsof ik op hards reed. Ik ga me best doen zondag.”

… Verwacht ook een dadendrang bij Lance Stroll (P17): ”We zagen vorig jaar veel inhaalacties, ik ga keihard mijn best doen om het goed te maken. Met een sterke eerste ronde en een goede strategie moeten punten mogelijk zijn. ”

… Zal bocht 1 mogelijk ook nog een rol spelen. Niet alleen bij de start maar ook wegens de track limits, het aantal geschrapte tijden is dit weekend de 100 genaderd. Let op: na drie overtredingen krijgt de coureur een waarschuwing, daarna beslissen de stewards over maatregelen.