Op het Autódromo Internacional do Algarve heeft Valtteri Bottas de poleposition voor de Grand Prix van Portugal opgeëist met een 1:18.348. Hij was daarmee slechts zeven duizendsten sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton en claimt daarmee de zeventiende poleposition van zijn carrière. Max Verstappen moet genoegen nemen met de derde startplaats nadat zijn eerste rondetijd in Q3 geschrapt werd vanwege het overschrijden van de track limits.

Net als voorgaande kwalificaties eisen track limits een hoofdrol op. In Q1 zet Lewis Hamilton met een ruime marge van een halve seconde de snelste tijd neer, maar de Brit overschrijdt daarbij de track limits en moet dus opnieuw aanzetten. Hij kan na zijn tweede ronde wel opgelucht ademhalen, maar is een gewaarschuwd man. Ook voor Sergio Pérez verloopt de eerste kwalificatiesessie niet vlekkeloos: de Mexicaan spint de grindbak bij bocht 4 in, maar kan zijn weg wel vervolgen.

De baan wordt gedurende die sessie steeds sneller en dat levert een spannende strijd op om door te gaan naar Q2. De grootste verliezer in Q1 is uiteindelijk Daniel Ricciardo, die het niet redt en de race vanaf de zestiende plaats start. Lance Stroll ziet teamgenoot Sebastian Vettel wél doorgaan, maar zelf strandt hij op de zeventiende plaats.



Sebastian Vettel was een van de grote verrassingen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. Foto: Motorsport Images

Bandenstrategie

In Q2 ligt er een focus op de bandenstrategie voor de race, waarbij onder andere Mercedes en Red Bull voor de mediums kiezen. De verschillen in het middenveld zijn minimaal, toch kiest Charles Leclerc ervoor om ook de tweede runs op de mediums te rijden terwijl de rest voor de softs gaat. Die gok pakt goed uit en dus zal ook Leclerc, naast de beide Mercedessen en de Red Bulls, op de mediums starten.

George Russell komt met zijn Williams minder dan een tiende tekort om door te gaan naar Q3, Fernando Alonso moet opnieuw zijn meerdere erkennen in teamgenoot Esteban Ocon, die er, in tegenstelling tot de Spanjaard, in slaagt om zich in de top tien te mengen. Hij is bijna een seconde langzamer dan de Fransman en moet het doen met de dertiende startplaats.



Alonso kon niet aan zijn teamgenoot tippen. Foto: Motorsport Images

Track limits

In de allesbeslissende Q3 noteert Verstappen voor een zeer korte tijd de snelste rondetijd: de Nederlander overschrijdt de track limits en zijn rondetijd wordt afgepakt. Met die rondetijd zou hij de voorlopige poleposition hebben gehad, maar hij moet het in de tweede en laatste run laten zien.

Die ronde verloopt echter niet goed voor Verstappen. Hij grijpt naast de poleposition met een gat van bijna vier tienden en zal de race vanaf de derde plaats starten. Bottas weet Hamilton met een minimale marge van slechts zeven duizendsten achter zich te houden en mag de Grand Prix van Portugal vanaf de poleposition starten.

Pérez start achter teamgenoot Verstappen en ziet Carlos Sainz en Esteban Ocon bij de start in de spiegels. Lando Norris moet genoegen nemen met de zevende plaats, gevolgd door Charles Leclerc, Pierre Gasly en Vettel, die vandaag een van de grote verrassingen genoemd mag worden aangezien hij zich voor het eerst dit seizoen wist te plaatsen in Q3.