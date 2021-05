Lewis Hamilton won in Portugal zijn tweede Grand Prix van 2021. De Brit knokte zich voorbij Max Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas op weg naar de 97ste overwinning uit zijn carrière. “Dit was een geweldige race”, zegt Hamilton, die ook vaststelt dat zijn race zeker niet perfect was.

Na de race is Lewis Hamilton zichtbaar tevreden met zijn tweede overwinning op rij in Portugal. “Dit was zo een moeilijke race, zowel fysiek als mentaal”, vertelt hij vlak voor de podiumceremonie. “Er was erg veel wind, dus een foutje was snel gemaakt”, legt de Brit uit.

Tijdens de race had de wereldkampioen even nodig om op stoom te komen. “Ik had niet zo’n goede start als Valtteri en mijn herstart, die was gewoon niet goed. Daar was ik echt niet blij mee”, blikt Hamilton terug op zijn openingsfase. “Mijn actie op Max kwam er nadat hij een foutje maakte. Ik moest vooral zorgen dat ik vlak achter hem zat in de laatste sector. Voor de actie op Valtteri wist ik dat ik snel moest zijn, voordat de banden eraan zouden zijn. Het is me net gelukt hem in te halen in bocht 1. Het was een geweldige race”, vat Hamilton de sleutelmomenten in zijn race samen.

Over enkele dagen is het alweer tijd voor de Spaanse GP. Hoe bereidt de Brit zich daarop voor? “De komende dagen zal ik een paar dagen naar huis gaan. Ik zal me focussen op herstellen. Angela (Cullen, zijn persoonlijke fysio, red.) zal steeds bij me zijn. Het draait om herstellen en je dan weer voorbereiden op de volgende race.”

Daarnaast valt er na de GP van Portugal ook genoeg te analyseren en bespreken, oordeelt Hamilton. “Er zullen natuurlijk ook debriefs zijn, er is veel te verwerken na vandaag. We kunnen dingen verbeteren na deze race, want het was vandaag zeker niet perfect”, aldus de wereldkampioen.

