Bottas overwoog te stoppen na teamorders in Rusland: ‘Tweede zijn voelt als verliezen’

Valtteri Bottas overwoog te stoppen met Formule 1. Dat geeft hij toe in een openhartig interview in het nieuwe seizoen van de populaire Netflix-serie Drive to Survive.

Het nieuwe seizoen van Drive to Survive volgt teams en coureurs tijdens hun hoogte- en dieptepunten in het seizoen van 2020. In de aflevering over de Grand Prix van Sotsji blikt Valtteri Bottas terug op een moeilijk moment in 2018 toen hij een zekere overwinning uit handen gaf aan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton omdat zijn team dat van hem vroeg.

“Sotsji 2018, dat was een zware race”, zegt de Fin. “Ik was best boos.” Hamilton had de extra punten van een overwinning nodig om in het klassement verder afstand te nemen van titelconcurrent Sebastian Vettel. Bottas had het na de race zwaar met de beslissing van Mercedes en overwoog zelfs te stoppen. “Eerlijk gezegd dacht ik: Waarom doe ik dit?'”

De negenvoudig Grand Prix-winnaar is soms bang dat Mercedes hem als nummer 2 behandelt. “In het team, ook al zouden velen het niet toegeven, hebben ze misschien onbewust een nummer 1 en een nummer 2”, zegt hij in het interview. Tweede zijn valt Bottas zwaar. “Wanneer je teamgenoot wint en jij tweede wordt, voelt dat als verliezen.” Hij gaat verder: “Ik weet dat ik in het verleden tweede ben geworden, maar ik wil bewijzen geen nummer 2 te zijn.”

“Lewis is een wereldster vergeleken met mij”, geeft Bottas toe over zijn teamgenoot sinds 2017. Hamilton geeft aan te begrijpen dat het lastig moet zijn voor de Fin. “Het is moeilijk te bevatten wat ik heb bereikt”, zegt de Brit. “Maar het is zeker lastig voor Valtteri. Hij wil wereldkampioen worden.”

Bottas heeft sinds het incident van 2018 gezworen nooit meer toe te geven aan teamorders. In 2020 kwam hij wél als eerste over de eindstreep in Rusland en stond hij toch nog op de hoogste treden van het podium.