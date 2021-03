Coulthard: ‘Als Hamilton aan stoppen denkt, hadden we aankondiging al gehad’

Het is als met een relatie, je weet zelf het beste wanneer het klaar is. Zo omschrijft David Coulthard het proces in het hoofd van een coureur als deze het einde van zijn loopbaan nadert. “In je hart weet je dat het tijd is.”

In gesprek met The Sun buigt DC zich over de toekomst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit verlengde zijn contract met slechts één jaar wat nieuwe aanleiding was tot speculatie, stopt Hamilton zodra hij bijvoorbeeld een achtste titel binnen heeft?

“Ik denk dat hij volledige innerlijke vrede heeft en als hij het gevoel had om te stoppen, dan hadden we die aankondiging al gehad”, denkt Coulthard. “En als hij zo besluit, dan is dat het ook meteen. Dan denk ik niet dat hij ooit nog een rondje in een racewagen zal rijden. Ik betwijfel of we hem ooit in een Le Mans-auto of iets dergelijks zullen zien.”

“Maar er komt een dag dat je het weet, als je wakker wordt of na een rondje. Niki Lauda trok de conclusie toen hij in Canada reed, James Hunt stopte middenin het seizoen. (…) Ik weet nog dat Mark Webber ooit naar me toe kwam om te vragen wanneer ik het wist, toen had ik meteen door dat het voor hem klaar was. Alleen al omdat hij die vraag stelde.”

Zelf vond de Schot het in 2008 wel welletjes, al was dat voordat hij aan het seizoen bij Red Bull moest beginnen. “Aan het begin van de wintertest wist ik het. Ik sprong met hoge verwachtingen in de auto, hoopte dat we een sprong voorwaarts hadden gemaakt maar het voelde gewoon niet goed. Ik had al 14 seizoenen achter de rug en wist hoelang het duurde om een auto te ontwikkelen, ik wist meteen dat het geen jaar zou worden met veel prijzen.”

Nu zal het met de zevenvoudig kampioenen van Mercedes niet zo’n vaart lopen, verwacht Coulthard. Daar is de outfit van Toto Wolff veel te ervaren voor. “En Hamilton heeft het allemaal al een keer gedaan. Het is een wat ongebruikelijke gang van zaken geweest met zijn contract dat laat rond was. Hij heeft alle touwtjes in handen en op dit punt in zijn carrière heeft hij een manier van werken gevonden. Hij is in staat elke mogelijkheid van performance aan te grijpen, daar twijfel ik niet aan. Steeds als je denkt dat hij verslagen is, kwam hij terug. Hij is een soort Muhammad Ali met zijn rope-a-dope. Hij is niet zo makkelijk te lezen als de anderen.”