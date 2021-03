Hamilton geeft toe: ‘Het lijkt erop dat we niet snel genoeg zijn’

“Het waren drie lastige dagen” gaf Lewis Hamilton toe in een videoboodschap op het twitterkanaal van Mercedes. Zijn auto deed nog niet wat hij wil en over twee weken zal hij er moeten staan voor een achtste wereldtitel. “Er staan ons een paar moeilijke dagen te wachten.”

Weinig rondjes en teleurstellende rondetijden, het was niet de start waarop werd gehoopt. Maar zorgen maken? Dat is voor de fans. Mercedes gaat gewoon weer hard aan het werk in de fabriek maar de fans toch gerust te stellen, schoof de Duitse renstal zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zondagavond voor de camera om zijn weekend te toe te lichten. Maar naast grip, zocht de Brit aan het eind van een lang weekend ook naar excuses.

“De kortste test die we ooit hebben gehad”, “De wind stak op”, “Er was een zandstorm”, opperde Hamilton ter verklaring. Het zijn valide argumenten om te zeggen dat de wintertest van Mercedes niet was verlopen zoals gehoopt. En toch wiebelt Lewis Hamilton wat ongemakkelijk van zijn rechter op zijn linker been as hij ze noemt. Hij weet natuurlijk prima dat die redenen ook voor de negen andere teams opgaan. Waarom heeft specifiek Mercedes het zo zwaar gehad? “De auto is erg anders geworden onder de nieuwe regelgeving” geeft hij ook toe.

Natuurlijk heeft Mercedes vaker in het verleden de kracht van de concurrentie tijdens de wintertest wat overdreven, om ze tijdens de eerste kwalificatie van het seizoen diep in het stof te laten bijten. En toch voelt het deze keer anders. Als Mercedes echt aan het ‘sandbaggen’ is, het expres ondermaats presteren tijdens testruns om andere teams in het duister te houden, dan hebben ze het begrip wel zeer letterlijk genomen toen Hamilton de auto in de grindbak parkeerde. Hamilton geeft zelf aan ontevreden te zijn met de balans van de auto. “Ik worstel ermee.”

Rondetijden zeggen lang niet alles voorafgaand aan het seizoen. Het aantal gereden kilometers is veel belangrijker. Hoe meer kilometers, hoe meer data. Hoe meer data, hoe beter je de auto nog kan maken voor de seizoenstart. Maar Mercedes reed de minste rondes van allemaal, slechts 304. Ferrari, Alpha Tauri en Alfa Romeo reden er minimaal honderd méér. Als de titelverdediger na de test al zijn vertrouwen in verbeteringen vanuit de fabriek thuis heeft gestopt, hebben ze die nou niet heel veel gegeven om mee te werken.

En dus zijn de fans van Mercedes en Hamilton er nog steeds niet gerust op en lijkt de concurrentie een vleugje hoop te mogen koesteren. Zo ver is het echter nog lang niet. “We houden van een uitdaging en dit is er zeker een”, zei Hamilton in video. De Zilverpijlen schrijf je niet zomaar af. Of de wintertest nu drie dagen duurt of drie weken, uiteindelijk weet je na afloop maar één ding echt zeker: de punten worden pas verdeeld na de race.

