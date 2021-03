Pérez draait er niet omheen: ‘Denk dat we een goede auto hebben’

Sergio Pérez heeft naar eigen zeggen nog veel te leren over Red Bulls RB16B, maar één ding durft hij al wel te stellen: “Ik denk dat we een goede auto hebben.”

Pérez is nieuw bij Red Bull en dat team staat erom bekend haar auto’s met een hele specifieke high rake-filosofie te ontwerpen. Dat is met de RB16B van dit jaar niet anders, en Pérez heeft al toegegeven dat dit toch een speciale manier van rijden vraagt.

“Ik heb nog veel te leren over de auto om het maximale eruit te halen”, geeft Pérez toe in de terugblik van het team op de test in Bahrein. Toch heeft de ervaren Mexicaan, sinds 2011 actief in de Formule 1, al wel een goede indruk gekregen van de RB16B: “Ik denk dat we een goede auto hebben.”

Dat Pérez zich op het nieuwe seizoen verheugt, laat zich dan ook raden. Dat het al bijna zover is, na slechts anderhalve testdag in de auto, vindt hijzelf ook redelijk verbijsterend. “Dit is wel het kortste voorseizoen dat ik ooit heb meegemaakt!”

Pérez verwacht een race of vijf nodig te hebben om helemaal gewend te raken aan de RB16B. “Het maakt niet echt uit waar we beginnen in Bahrein, het gaat erom waar we staan bij de finale in Abu Dhabi”, toont hij geduld en wil hij het ‘stap-voor-stap’ aanpakken. “Dan komt het vanzelf naar ons toe.”

