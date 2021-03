Verstappen verlaat Bahrein zonder grote vraagtekens: ‘Tot nu toe is alles positief’

“In een raceweekend kan het weer anders zijn”, weet Max Verstappen. Maar die goede wintertest, die zit maar alvast in the pocket. En dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest.

Dat laatste erkende Verstappen zelf al in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, op de zondagochtend in Bahrein. De Nederlander moest toen nog instappen voor zijn beurt achter het stuur van Red Bulls RB16B, op zondagmiddag. Die sessie sloot hij, net als de vrijdag, uiteindelijk als snelste af.

Een mooi eind van een sterke driedaagse test, blikt de Nederlander daar op Verstappen.com op terug. “We hebben geen problemen gehad en gaan hier weg zonder grote vraagtekens”, resumeert hij. Het programma is ook op zondag weer keurig afgetekend, de Red Bull RB16B liet zich gewillig rond het Bahrain International Circuit sturen en is bovendien ‘voorspelbaarder’ dan zijn voorganger.

“In een raceweekend kan het weer anders zijn”, plaatst Verstappen zijn de afgelopen dagen veelgehoorde kanttekening. Als de Formule 1 over twee weken week in Bahrein is, worden de echte verhoudingen pas duidelijk, stelt hij. Maar wat de test betreft was ‘het gevoel’ zoals hij het noemt, goed. In andere woorden: “Tot nu toe is alles positief.’

