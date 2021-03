Red Bull en Mercedes, niemand wil de favorietenrol: ‘Het wordt close, dat weet ik wel’

“Van mij mag Red Bull de favoriet zijn, hoor.” Je zou denken dat het na de goede start van de wintertest een uitspraak is van Max Verstappen, maar de nuchtere Nederlander houdt zich liever op de vlakte. Het is juist titelverdediger Lewis Hamilton die Red Bull de favorietenrol in de schoenen probeert te schuiven.

“Zij zien er immers sterk uit”, meent Hamilton, wiens eigen team Mercedes een stuk minder voortvarend uit de startblokken is gekomen – met de minste kilometers van allemaal en een auto die nog wat onvoorspelbaar lijkt, om niet te zeggen dat de W12 divagedrag vertoont.

Red Bulls RB16B is volgens Verstappen daarentegen vooralsnog een voorspelbare bolide. Hij snelde er op de openingsdag van de wintertest zelfs mee naar de snelste tijd. Teamgenoot Sergio Pérez liep zaterdag wel tegen wat probleempjes aan, maar die waren klein en snel verholpen.

Volgens Verstappen is Red Bull ook nog niet helemaal happy, ‘want het kan altijd beter’. De Red Bull-rijder is bepaald geen fan van het speculeren, voorspellen en in de glazen bol turen. “We zien pas in Q3 van de kwalificatie waar we echt staan”, benadrukt hij.

Is Red Bull favoriet?

Noem het een plagerijtje of een psychologisch spelletje, maar het Mercedes-duo wijst toch graag naar Red Bull om de druk op het eigen team wat af te zwakken. “Van mij mag Red Bull de favoriet zijn, hoor”, antwoordt Hamilton op de vraag of Red Bull dit is na haar gevleugelde gevleugelde begin in Bahrein.

“Ze zien er sterk uit, en Red Bull is een heel ander ‘beest’, een ander team dan begin vorig jaar”, haalt Hamilton aan. “Ze hebben twee sterke coureurs én ze wonnen de laatste race van 2020. Ik verwacht dit seizoen een lang gevecht met ze.”

Teamgenoot Valtteri Bottas, een fervent koffieliefhebber, vindt het allemaal nog erg koffiedik kijken. “Want het is nog zo vroeg. We weten ook niet waar wij staan, na pas drie dagen testen waarvan de eerste niet best was.” Maar: “Het wordt dit jaar close, dat weet ik al wel.”

De ‘favorieten-vraag’ wordt uiteraard ook aan Verstappen gesteld, en hij erkent: “We zijn goed begonnen.” Maar die favorietenrol, daar wil hij niet aan. “Ik denk niet dat wij favoriet zijn, want Mercedes heeft de laatste jaren zoveel titels gewonnen. De situatie is wat mij betreft nog hetzelfde als voor de test.” Met Mercedes als favoriet, dus.

