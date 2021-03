Verstappen: ‘Een erg positieve dag, hier ga je voor’

“Erg positief”, dat is hoe Max Verstappen zijn eerste officiële testdag van 2021 omschrijft. De Red Bull-coureur zette niet alleen de snelst tijd op de klokken, hij reed ook meer rondjes dan wie dan ook.

De teller tikte uiteindelijk zelfs de 139 aan, wat gelijk staat aan krap twee en een halve raceafstand op het Bahrain International Circuit. Geen slechte oogst voor een dag werken, vindt ook Verstappen zelf. “Je gaat altijd voor een dag als deze, en als je die dan zo kan afsluiten, zijn we allemaal erg blij”, laat hij noteren op zijn website Verstappen.com.

“We hadden een erg positieve dag”, vat hij nog eens samen. Het aantal afgelegde ronden stemt hem zeer tevreden, ongeacht de lastige omstandigheden met de flinke hitte en veel zand op de baan. Naar de tijdenlijst kijkt hij – ondanks dat zijn naam bovenaan prijkt – nog niet. “We hoeven het nog niet te hebben over de snelheid, hebben gewoon ons programma afgewerkt.”

Belangrijker, vervolgt hij, is dat Red Bulls nieuwe RB16B goed aanvoelde. “Qua snelheid willen we wachten tot Q3 van de Grand Prix in Bahrein, daar zie je pas echt hoe snel elke auto is.” Voor wie het toch wil weten: Verstappen was 0.215 seconde sneller dan nummer twee Lando Norris. De beste Mercedes-coureur, Lewis Hamilton, op de tiende plek, was 2.238 seconde trager.

