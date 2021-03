Horner over de RB16B, Verstappens start en Red Bulls kansen: ‘Mercedes blijft dé favoriet’

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet Mercedes nog altijd als favoriet voor seizoen 2021, met de Brit die na de eerste ochtend van de wintertest een korte update geeft over hoe het bij Red Bull gaat.

Over het begin van de wintertest is Horner kort, maar tevreden. De zestig rondjes en derde tijd van Max Verstappen in de ochtendsessies zijn een goed begin, maar in de Formule 1 is dat niet per se het halve werk, weet Horner, die hier nog geen conclusies aan verbindt.

Wintertest LIVE: Middagsessie van start, zandstorm op komst in Bahrein

Geen zorgen om RB16B

Verstappen spinde overigens wel een keertje, maar: “Dat kwam denk ik door de wind”, zegt Horner. Bang voor een herhaling van de balansproblemen van balansproblemen met de voorganger van de RB16B, de RB16, is hij niet. “Max heeft natuurlijk wat verbeterpunten aangegeven en dingen om te finetunen, maar niks fundamenteels.”

Opvallend aan de RB16B is vooralsnog vooral de diffuser, met Red Bull dat daar een unieke oplossing voor heeft gevonden. “Het is een interpretatie van de regels”, houdt Horner zich op de vlakte. “We hebben er hard aan gewerkt, maar moeten op de baan hier in Bahrein maar zien hoe het allemaal werkt.”

Lees ook: Pérez ziet Verstappen een goede ochtend hebben: ‘Alle taken op het lijstje afgevinkt’

Red Bulls beste kans?

De NOS wil nog wel even inhaken op wat recente uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko, dat het team de beste voorbereiding in zeven jaar tijd achter de rug heeft. Is dit dan ook Red Bulls beste kans om kampioen te worden in zeven jaar? “Dat hangt heel erg af van wat die jongens naast ons doen”, zegt Horner met een blik naar Mercedes.

“Mercedes is al jaren de graadmeter en blijft dat ook”, erkent de Red Bull-teambaas na een ‘korte winter, waarin we ook nog met een lockdown te maken kregen’. “Dat was niet makkelijk, voor niemand, al is het team er denk ik goed mee omgegaan. We maken ons echter geen illusies: Mercedes is dé favoriet.”