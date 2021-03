Pérez ziet Verstappen een goede ochtend hebben: ‘Alle taken op het lijstje afgevinkt’

Red Bull-nieuwkomer Sergio Pérez moet op de vrijdag in Bahrein de eerste echte testkilometers aan teamgenoot Max Verstappen laten, maar zag de Nederlander vanaf de pitmuur en vanuit de garage een goed begin maken.

Pérez zag Verstappen in de ochtendsessie tot zestig rondjes en een derde tijd komen. Hoe competitief Red Bulls nieuwe wapen – de RB16B – is, is volgens Pérez nog niet te zeggen. “Daar is het nog erg vroeg voor. En het waaide ook flink, wat het allemaal wat lastiger maakt”, doelt hij op de baanomstandigheden.

“Het was echter wel een goede start”, vervolgt de Mexicaan. “We hebben ons takenlijstje voor vanochtend namelijk helemaal kunnen afvinken”, geeft hij aan dat het – ondanks een bijna-spin – een productieve ochtend was voor Verstappen.

Verstappen zit de hele vrijdag achter het stuur van de RB16B. Zaterdag en zondagochtend is Pérez aan de beurt. Verstappen sluit dan zondagmiddag af.

In beeld: Weerzien op de grid in Bahrein, dag 1 van de wintertest