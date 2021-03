Van vrijdag tot en met zondag vindt op het Bahrain International Circuit de wintertest in aanloop naar het seizoen 2021 plaats. Vorig jaar kregen de teams zes dagen de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dit jaar zijn dat er maar drie. FORMULE 1 is aanwezig in de paddock in Bahrein en houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in aanloop naar en tijdens de wintertest.