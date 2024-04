Max Verstappen heeft bij de kwalificatie van de Chinese GP een stokoud record van Mika Häkkinen geëvenaard. De wereldkampioen wint in Sjanghai ook de vijfde kwalificatiesessie van het nieuwe jaar, voor Sergio Pérez en Fernando Alonso. Häkkinen leverde deze vrij zeldzame exact een kwart eeuw geleden.

Drie uur na afloop van de sprintrace, met ruime voorsprong gewonnen door Max Verstappen, lijnen twintig Formule 1-auto’s zich alweer op voor de kwalificatie van het hoofdnummer. In tegenstelling tot vorig jaar mogen er in die tijdspanne nu wel (beperkte) wijzigingen worden doorgevoerd aan de bolides, hetgeen ook overal gebeurt.

De omstandigheden zijn goed in de eerste sessie, de marges daarentegen vrij klein. Grootste verrassing is de snelle exit van Hamilton, ’s ochtends nog tweede in de sprintrace. Een stuurfout in zijn laatste vliegende ronde betekent P18 en een vroeg einde. “Bijzonder pijnlijk”, oordeelt oud-teamgenoot en SkySports-analist Nico Rosberg. “Met die auto van hem kom je in de race ook niet heel makkelijk naar voren.”

Verstappen noteert de snelste tijd, Daniel Ricciardo verslaat teamgenoot Yuki Tsunoda voor het eerst dit jaar in het onderlinge kwalificatieduel. Logan Sargeant bewijst met een spin andermaal ongeschikt te zijn voor Formule 1 en de lokale Chinese held Zhou Guanyu is ook een van de eerste afvallers. Pérez (P15) overleeft de schifting ternauwernood.

De tweede sessie wordt halverwege stilgelegd, nadat Carlos Sainz bij het uitkomen van de laatste bocht de macht over het stuur heeft verloren en de bandenstapel inglijdt. Hij krijgt de Ferrari wel weer aan de praat en in de garage. Met een nieuwe voorvleugel op de SF-24 blijft de schade beperkt: hij bereikt de slotsessie zonder problemen. Dat lukt Valtteri Bottas ook, een mijlpaal dit jaar voor Stake F1. In de buurt van Verstappens (snelste) tijd komt de Fin overigens, net als alle andere collega’s, niet. Ook niet in de beslissende sessie. Pérez ontpopt zich tot de gevaarlijkste klant, maar kan niet voorkomen dat Verstappen na een kwart eeuw de mijlpaal van Häkkinen uit 1999 evenaart en Red Bull de honderdste pole sinds de Formule 1-entree in 2005 bezorgt.