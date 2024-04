Het protest van het F1-team van Aston Martin tegen de uitslag van de kwalificatie voor de GP van China is zaterdag verworpen door de FIA. Inzet van het protest was de crash van Ferrari-coureur Carlos Sainz. Door de uitspraak van de stewards blijft de uitslag van de kwalificatie zoals die is.

Sainz crashte in Q2 van de kwalificatiesessie op het Shanghai International Circuit. De Ferrari van de Spanjaard spinde (foto boven), waarna er een rode vlagsituatie ontstond. In die periode wist Sainz alsnog op eigen kracht de pitlane te bereiken. De bolide werd snel gerepareerd en vervolgens wist hij in Q3 naar de zevende tijd te rijden. Volgens regel 39.6 van het sportieve reglement van de FIA mag ‘een coureur niet verder deelnemen aan de sessie als de auto tot stilstand komt op de baan tijdens een kwalificatiesessie’.

VIDEO: Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie voor de GP van China

Aston Martin wilde dat Sainz uit de uitslag verwijderd zou worden. Daarmee zou Lance Stroll op de startgrid een plaatsje opschuiven, van P11 naar P10. Voor Fernando Alonso zou de uitkomst sowieso geen consequenties hebben gehad. Hij reed naar de derde tijd, achter Max Verstappen en Sergio Pérez. Het protest van Aston Martin werd echter afgewezen door de stewards.

De Grand Prix van China begint zondag om 09.00 uur Nederlandse tijd.