Klein motorprobleem en rondvliegende motorkap remmen Red Bull wat af

Red Bull heeft op de zaterdag in Bahrein wat oefentijd verloren door wat kleine technische problemen met de motor, terwijl er later ook wat reparatiewerk nodig was toen de motorkap van Sergio Pérez ineens aan stukken vloog.

Dat laatste sprong natuurlijk het meest in het oog, met de Mexicaan die de motorkap aan de linkerkant van zijn RB16B los zag komen toen hij uit de slipstream van Nicholas Latifi schoot. Het bodywork werd losgerukt en sloeg vrijwel gelijk aan stukken.

🚩 RED FLAG 🚩 Sergio Perez loses bodywork down the main straight #F1 #F1Testing pic.twitter.com/aVVPUVWr52 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021

De hand-en-spandiensten om de motorkap te vervangen, namen een halfuurtje in beslag. Pérez had eerder op de dag, tijdens de ochtendsessie, echter ook al testtijd verloren. Toen door een klein probleem met de nieuwe Honda-motor, vertelt Red Bulls Helmut Marko aan het Duitse Sky Sports.

“We hadden echter vrij snel achterhaald wat het was en het was ook prima op te lossen”, neemt Marko het niet te serieus op. Uiteindelijk was het alsnog een productieve dag voor Red Bull, met 117 rondjes voor Pérez. Max Verstappen reed er vrijdag al 139. Red Bull staat daarmee tweede qua afgelegde afstand.

