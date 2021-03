WT Dag 2: Mercedes nog niet probleemloos maar wel het snelst

Gesmeerd verliep de dag voor Mercedes voor het blote oog niet, Valtteri Bottas gaf de troepen in ieder geval wat moed met prima runs in de namiddag. De Fin zette bovendien de snelste tijd van de dag neer, voor wat het waard is.

Van de zandstorm en rukwinden van gisteren geen spoor, onder een prettig zonnetje ging de sessie van start en Lewis Hamilton ging meteen aan de slag. Er is Mercedes alles aan gelegen om de verloren tijd van vrijdag zoveel mogelijk in te halen. Hij reed meerdere runs op de harde band maar toen de wereldkampioen zich aan de mediums waagde, ging het fout. Zijn Mercedes ging achterstevoren en kwam vast te staan in het grind.

Lees ook: Alpine-baas steekt loftrompet over Alonso: ‘Extreem gemotiveerd en professioneel’

Heel veel werd er niet verloren, de W12 werd vlug afgestoft en Hamilton kon met 58 rondjes aan de lunch. Bottas zijn middagsessie verliep op een paar kinderziektes een stuk soepeler, de Fin liet in het laatste uur nog de zachtste banden monteren en zette met 1.30.289 de snelste dagtijd neer.

Sergio Perez leek in zijn eerste testruns enige moeite te hebben met een nerveuse RB16B maar kwam uiteindelijke toch tot een respectabele 117 rondjes voor de dag. Hij beleefde nog een opmerkelijk moment toen het bodywork dat de Honda-motor afschermt, plots loskwam van de auto.

Bovenaan de tijdlijst, voor zover belangrijk, stond aan het eind van de ochtendsessie Daniel Ricciardo. De Australiër legde 52 rondjes af voelt zich, zoals hij gisteren ook al zei, erg comfortabel in de McLaren-Mercedes.De sessie van zijn teamgenoot Lando Norris kwam echter minder goed van de grond, de jonge Brit stond veel binnen en reed de eerste helft van de sessie louter in en uit.In de tweede helft van de middag ging het een stuk beter voor hem met 52 rondjes en een vierde dagtijd.

Gesprek van de dag bij de technici was de diffuser van de McLaren, het lijkt erop dat ontwerper James Key een foefje heeft gevonden om de regels te omzeilen. Deze schrijven voor dat geleiders van de diffuser minder dicht op de grond mogen hangen om luchtstromen te begeleiden. McLaren lijkt daar een ‘trucje’ voor te hebben verzonnen, nu nog afwachten of de regelneven van de FIA het daar mee eens zijn.

Veel malheur voor Vettel

Sebastian Vettel kende een alles behalve vlekkeloze ochtend. Tien rondjes staan er uiteindelijk achter zijn naam, zijn Aston Martin kampte met een versnellingsbakprobleem. Deze moest vervangen worden maar dat uiteindelijk bijna drie uur tijd in beslag. Teamgenoot Lance Stroll noteerde in de middag alsnog 71 rondjes.

Lees ook: Probleem met Mercedes-bak hindert Vettel: ‘We hadden graag meer gereden’

Fernando Alonso vierde na tal van sessies in oude auto’s vandaag dan eindelijk zijn rentree in een actuele auto. De Spanjaard, vorige maand nog in het ziekenhuis opgenomen na een fietsongeluk, zette de lijn van teamgenoot Esteban Ocon gisteren door. Alonso tekende uiteindelijk voor 128 rondjes, met de betrouwbaarheid van Alpine lijkt het wel goed te zitten.

Hetzelfde geldt voor Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi liet vandaag 125 omlopen opschrijven. De prijs van kilometervreter van de dag gaat naar Nicholas Latifi met 132 rondjes. Rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher waren samen goed 164 rondjes, Charles Leclerc en Carlos Sainz voor 129.