Probleem met Mercedes-bak hindert Vettel: ‘We hadden graag meer gereden’

Bij tien rondjes stokte de teller voor Aston Martin-nieuwkomer Sebastian Vettel op dag twee van de wintertest in Bahrein. “We hadden graag meer gereden”, erkent de Duitser, die last had van een probleem met de versnellingsbak.

Aston Martin koopt haar versnellingsbakken zoals bekend in bij Mercedes, dat zelf op vrijdag ook al een bakprobleem had. Volgens de BBC was de achterliggende reden overigens wel anders, al betekent het voor Vettel alsnog dat zijn zaterdagochtend zo goed als verloren was.

“Dit zijn qua werk drukke dagen, maar de zaterdagochtend was dat dus niet”, is Vettel weliswaar track time verloren, maar zijn gevoel voor humor dus niet. Toch was het natuurlijk balen: “We hadden graag meer data verzameld en meer gereden, maar het is niet anders.”

Vettel kon helemaal aan het eind van de ochtendsessie wel weer naar buiten, maar teamgenoot Lance Stroll zit zaterdagmiddag in de auto. “Hopelijk gaat het vanmiddag en zondag beter en kunnen we als team wat verloren terrein goedmaken”, verklaart Vettel.

Wat voor hem persoonlijk jammer is, is dat hij als nieuwkomer bij het team nog veel moet wennen aan Aston Martins AMR21. “Dat gaat niet zozeer om één ding, maar om allemaal kleine dingen.” Aston Martin gaat nog naar het takenlijstje kijken om te zien of het Vettel wat meer kan accommoderen.