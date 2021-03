Vettel productief voor Aston Martin, maar: ‘Moet nog veel leren en wennen’

Sebastian Vettel heeft een productieve eerste testdag achter de rug met Aston Martin, al moet de Duitser na zijn zes dienstjaren bij Ferrari nog wel wennen aan zijn nieuwe werkgever en auto.

Dat vertelt hij na zijn 51 rondjes over het Bahrain International Circuit, die hem uiteindelijk de dertiende tijd opleverden. “Het was een productieve dag, maar ik heb nog veel te leren en moet aan veel nieuwe dingen wennen”, zegt hij tegen F1TV.

De auto, de motor en ‘de vele knopjes en schakelaars op het stuur’ zijn immers allemaal anders dan hij uit zijn Ferrari-tijd gewend is. “En de manier van werken verschilt natuurlijk ook”, meldt hij. “Met de auto zelf moet ik gewoon nog wat meer vertrouwd raken.”

De AMR21 hield er gedurende de ochtendsessie even mee op, maar het euvel was volgens Vettel niet al te erg. In de middag gaf hij het stokje over aan teamgenoot Lance Stroll. Die verloor eerst wat tijd door een elektrisch probleem, maar reed daarna nog 46 rondjes en een vierde tijd.

Over het algemeen, resumeert Vettel, was het ‘goed om de auto te leren kennen’. En natuurlijk ook de Mercedes-motor achterin. “Die is natuurlijk ook anders dan de Ferrari, en ook daar moet ik aan wennen. We weten echter allemaal hoe sterk de Mercedes-motor is.”

