Vettel de activist: Roze helm, BWT-ambassadeur en voorvechter voor de natuur

Sebastian Vettel zal dit jaar met een volledig nieuwe roze helm racen, nu hij een overeenkomst heeft getekend om ambassadeur te worden van het watertechnologiebedrijf BWT. De Duitser neemt zo, ten minste tijdelijk, afscheid van zijn traditioneel witte helm met Duitse vlag.



Sebastian Vettel rijdt al jaren met zijn kenmerkende witte helm met Duitse vlag, maar daar komt in 2021 verandering in. De viervoudig wereldkampioen heeft een overeenkomst getekend met BWT waarbij Vettel als ambassadeur voor het Oostenrijkse bedrijf zal fungeren.

Lees ook: Sponsor BWT blijft trouw aan Aston Martin maar neemt genoegen met ‘subtiele plek’

Als ambassadeur van het watertechnologiebedrijf zal de Duitser komend seizoen ook met een roze helm racen met de boodschap ‘Change the world, sip by sip’ (Verander de wereld, slokje per slokje, red.) op de achterkant. De boodschap is onderdeel van een campagne om gezond drinkwater over de hele wereld rechtstreeks uit de kraan beschikbaar te maken.

“De toekomst is belangrijk en we moeten ons inzetten om de planeet voor onze kinderen en jongeren te beschermen”, vertelt Vettel naar aanleiding van de overeenkomst. “We delen die verantwoordelijkheid allemaal. Als Formule 1-coureur vind ik het goed om me over dit onderwerp uit te spreken en mijn stem te laten horen.”

BWT maakte in 2017 zijn intrede in de Formule 1 als sponsor van Force India en nadien Racing Point. Het team reed sinds komst van het watertechnologiebedrijf in de kenmerkende roze bolides. Ondanks geruchten over een overstap naar Haas of Williams, bleef BWT het team uit Silverstone trouw. Onder de vlag van Aston Martin werd er echter gekozen voor ‘British racing green’ met roze accenten als livery.

You may have noticed something a little special… Introducing Sebastian’s 2021 lid. It has one goal, to raise awareness of sustainability. 🌍 💚 #SV5 pic.twitter.com/cag5pNRcKF — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 12, 2021

Lees ook: Aston Martin maakt zich geen zorgen om Vettels unieke rijstijl: ‘Die van Pérez is veel extremer’