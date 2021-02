Sponsor BWT blijft trouw aan Aston Martin maar neemt genoegen met ‘subtiele plek’

Er was even speculatie over waar watertechnologiebedrijf BWT zijn roze kleuren naartoe zou brengen nu Racing Point in Aston Martin is veranderd. De Oostenrijkers blijven echter trouw aan Lawrence Stroll en consorten, of hun roze accenten op de nieuwe Aston Martin zullen verschijnen is nog niet duidelijk.

Het team reed sinds de intrede van de sponsor in 2017 in de kenmerkende roze bolides. Het team van Sebastian Vettel en Lance Stroll zal naar verwachting dit jaar in overwegend British Green uitkomen. Dit was de reden voor geruchten over een overstap van BWT naar bijvoorbeeld Williams of Haas.

Aston Martin bevestigt vandaag dat de twee hun relatie voorzetten. “BWT zijn loyale partners gebleken in de afgelopen vier jaar”, zegt teambaas Otmar Szafnauer. “Zij zullen ons blijven helpen ons team op allerlei manier duurzamer te laten worden. Zowel de business als vooral onze operatie op de baan. Dit is ook iets wat Formule 1 zelf nastreeft voor de toekomst. We hebben sterke band en we gaan nu samen een nieuwe fase in.”

De presentatie van de Aston Martin is volgende week woensdag 3 maart. Daar wordt de nieuwe kleurstelling onthuld: “De uitstraling van het team zal flink anders zijn, onder meer door een nieuwe basiskleur. De BWT-logo’s en accenten zullen subtiel zijn”, aldus het team in het persbericht.

