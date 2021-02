Perez eindelijk van roze helm af: ‘Ik mag weer terug naar geel’

Behalve de nieuwe auto nog meer nieuws vanaf het Red Bull-front: nieuweling Sergio Perez heeft zijn helm-ontwerp onthuld op sociale media. De Mexicaan moest het door sponsorverplichting bij Racing Point de afgelopen jaren doen met een roze helm maar mag nu weer terug naar zijn geliefde geel.

Perez straalt aan de vooravond van zijn eerste seizoen als Red Bull-coureur, in een filmpje van de renstal vertelt hij over het ontwerp van zijn helm voor komend jaar. “Ik heb hier zolang naar uitgekeken, vanaf het moment dat ik tekende: mijn eerste helm voor Red Bull. En nu mag ik hem laten zien, het blijft toch een speciaal item voor iedere coureur.”

De helm is opvallend geel gekleurd, een handelsmerk van Perez. Althans, voordat het waterbedrijf BWT Racing Point kwam sponsoren. “Geel is mijn kleur, ik moest de afgelopen jaren afwijken naar roze maar mag ik weer terug. Ik heb de Mexicaanse vlag er bovenop gezet, dus op de onboard-camera zul je die altijd zien. Dat is voor mij als Mexicaan heel belangrijk.”

Op de achterkant van de helm staat het motto van Perez: “Geef nooit op, never give up, ik zie het elke keer als ik mijn helm opzet.” Perez mag dan van het roze af zijn, hij zit wel vast aan het Red Bull-logo dat prominent op de helm moet staan. “Maar hij ziet er mooi uit, hoor. Ik ben er enorm tevreden over, dit is mijn favoriete helm van carrière. En ik heb er al veel versleten.”

“Ik heb veel hulp gehad van mijn broer, we hebben er de afgelopen weken hard aan gewerkt. Ik hoop dat men hem mooi vindt.”