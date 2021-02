Red Bull toont RB16B: de auto waarmee Max Verstappen Mercedes wil verslaan

Red Bull heeft vanmiddag online zijn verbeterde versie van de RB16 gepresenteerd, met de RB16B hoopt het team van Max Verstappen en Sergio Perez dan eindelijk het gat met kampioen Mercedes tot een minimum gebracht te hebben.

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten

Dat gebeurde zoals altijd met de publicatie van fotorenders, daar is natuurlijk lastig van te zeggen wat er nieuw is aan de auto. Duidelijk is wel dat Sergio Perez zijn persoonlijke sponsor Telcel een prominente plek heeft gekregen op de voorvleugel.

Ook Claro heeft een plek gekregen op de auto, op de achtervleugel. Het afzwaaiende Honda is nu groot te lezen op de achtervleugel op de plek waar voorheen Aston Martin stond.

RB16B oogt als aangescherpte B-versie. Rankere sidepods vallen vooral op. Bij test en seizoensopener meer details en (ongetwijfeld) updates. Cruciaal wordt goedmaken downforceverlies van ‘bijgesneden’ vloer. Vooral omdat RB veel DF haalt uit ‘sealen’ luchtstroom naar diffuser. — Daan de Geus (@DaanDeGeus) February 23, 2021

De grootste veranderingen dit jaar zijn de afmetingen van de vloer, deze zal naar achteren toe slanker zijn. Dat is een gevolg van een nieuwe regel, deze is ingesteld om de gripniveaus van de auto’s terug te brengen. Het team heeft zijn twee tokens ingezet om de achterkant van de auto te verbeteren. Deze gedroeg zich in in 2020 wispelturig, Adrian Newey en zijn team hopen daar met een enkele draagarm voor de achtervleugel een oplossing voor gevonden te hebben.

Daarnaast is Honda met een nieuwe motor op de proppen gekomen, de Japanners willen hun laatste jaar in de Formule 1 op een positieve manier afsluiten en hopen Verstappen zijn gewenste kampioensmateriaal te geven. Eén van de problemen waar de 2020-auto mee te kampen had wat betreft de krachtbron, was het zogenaamde clipping. Verstappen en Albon kregen vaak voor het einde van hun vliegende ronde te maken met hybride systemen die waren opgebruikt.

Ter vergelijking: de RB16 van vorig jaar en die RB16B van dit jaar: