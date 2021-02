Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten

Over een maand, op 12 maart, begint met de wintertest in Bahrein het eerste hoofdstuk van het seizoen 2021. In aanloop naar de testdagen presenteren de teams hun auto’s en coureurs voor het komende seizoen. FORMULE 1 bundelt alle informatie in een handig overzicht: alles over de teampresentaties van 2021.

Februari en de eerste weken van maart zullen in het teken staan van teampresentaties en livery reveals. Tussen 12 en 14 maart vindt de wintertest in Bahrein plaats, gewoonlijk worden de laatste auto’s de ochtend van de eerste testdag onthuld. Drie teams hebben voorlopig een datum geprikt, zes teams hebben alvast de naam van hun nieuwe bolide bekend gemaakt.

Mercedes

Titelverdediger Mercedes maakte als derde team zijn datum voor de teampresentatie bekend. De W12, de nieuwe bolide van (vermoedelijk) Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, wordt op 2 maart onthuld. Het team maakte eerder bekend dat de W12 net als zijn voorganger voornamelijk zwart zal zijn.

Red Bull

Een datum voor de presentatie van de 2021-auto maakte Red Bull nog niet bekend, de naam van de nieuwe bolide van Max Verstappen en Sergio Pérez verklapte Christian Horner wel al. De nieuwe Red Bull krijgt de naam RB16B, waarbij de B wijst op de doorontwikkeling van de vorige auto, de RB16.

McLaren

McLaren legde als tweede team een onthullingsmoment vast op de kalender. Vanuit het MTC, het McLaren Technology Center in Woking, zal de Britse renstal op 15 februari de MCL35M onthullen. Lando Norris en Daniel Ricciardo zullen natuurlijk ook niet ontbreken bij de presentatie van de eerst McLaren-auto met een Mercedes-krachtbron sinds 2014.

Aston Martin

Geen Racing Point meer op de grid en dus verdwijnt naar alle waarschijnlijk ook het kenmerkende roze. Omgedoopt tot Aston Martin wordt verwacht dat de Britse renstal kiest voor een donkergroene kleurstelling. Wanneer de nieuwe auto van Sebastian Vettel en Lance Stroll precies aan het publiek wordt getoond is voorlopig onbekend, maar teameigenaar Lawrence Stroll verklapte bij de voorstelling van titelsponsor Cognizant wel al dat de presentatie in maart zal plaatsvinden en dat vanuit het hoofdkwartier van het merk in het Britse Gaydon.

Alpine

Alpine, de opvolger van Renault, verraste in januari met een ‘winterlivery’. Hoewel die tijdelijke kleurstelling vooral een marketingstunt was, kregen we bij de presentatie ook al wat informatie. Zo maakte de Franse renstal bekend dat de nieuwe bolide de naam A521 krijgt, een verwijzing naar het F1-prototype A500 uit de jaren 70 in combinatie met het seizoen 2021. Daarnaast vertelde Alpine-baas Laurent Rossi dat zijn team de nieuwe auto in februari zal presenteren.

(Tekst loopt door onder de foto)

Ferrari

Ferrari hoopt na een teleurstellend 2020 komend seizoen opnieuw beter te presteren. De Scuderia nam eind 2020 afscheid van Sebastian Vettel, Carlos Sainz is zijn vervanger. Wanneer de Spanjaard en teamgenoot Charles Leclerc de uitdager voor 2021 aan de wereld tonen is voorlopig niet bekend, de naam van de bolide verklapte teambaas Mattia Binotto wel al. Met SF21 als naam verwijzen de Italianen naar ‘Scuderia Ferrari’ en het seizoen ’21.

Alpha Tauri

Hoewel er nog niets bekend is over de onthulling van Alpha Tauri wordt algemeen verwacht dat de auto als opvolger van de eerste AT01 de naam AT02 krijgt. Benieuwd of het kledingmerk van Red Bull dit jaar opnieuw kiest voor een modeshow in het voorprogramma van de onthulling.

Alfa Romeo

Alfa Romeo maakte op 20 januari als eerste team een datum en plaats voor zijn presentatie bekend. De Italianen onthullen de C41, de opvolger van de C39, op 22 februari in het Poolse Warschau. Opvallend is dat de nieuwe Alfa Romeo C41 als type-aanduiding krijgt, en niet C40. De vermoedelijke reden is dat het team al met de C40 bezig was toen de oorspronkelijk voor 2021 bedoelde regelrevolutie naar 2022 werd uitgesteld – de C40 komt waarschijnlijk dus in 2022.

Haas

Het Amerikaanse Haas heeft nog geen informatie bekend gemaakt over de presentatie van zijn nieuwe auto. Vermoedelijk krijgt de nieuwe bolide de naam VF21, nadat alle voorgaande auto’s VF en het jaartal als type-aanduiding hadden.

Williams

Waar en wanneer Williams zijn uitdager voor 2021 onthuld is voorlopig niet bekend. Omwille van de overname door Dorilton Capital is het onzeker of het team in de benaming van de auto kiest voor het voorvoegsel FW, een verwijzing naar oprichter Frank Williams.