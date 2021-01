In de Winterspecial van Paddockpraat bespreken Daan de Geus, André Venema en Sjaak Willems met oud-teambaas Manfredi Ravetto de financiële staat van de Formule 1. Verder hebben we het over de teasers op sociale media, Red Bulls strijd voor de engine freeze, de (al dan niet in scène gezette) contractsaga rondom Lewis Hamilton en de werklust van Adrian Newey.