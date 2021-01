Formule 1’s prijzenpot sterk afgeroomd: ‘Teams zijn nerveus’

Formule 1’s commercieel rechtenhouder Liberty Media kreeg afgelopen jaar lof voor de geïmproviseerde kalender met zeventien GP’s. De prijzenpot is door de coronacrisis desondanks verder afgeroomd. “Teams zijn nerveus”, oordeelt Dr. Manfredi Ravetto, in het verleden in topfuncties werkzaam bij onder meer Jordan, Spyker, HRT en Caterham in Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine.

Met een financiële injectie uit eigen zak, vooruitbetalingen en een ware balanceeract probeert Liberty Media de coronacrisis die ook de Formule 1 treft, te weerstaan. Sinds de Amerikaanse firma de rechten in 2016 voor ruim zeven miljard euro kocht, heeft de sport Liberty Media vooral geld gekost.

Ook het afgelopen jaar was in financieel opzicht uitdagend. “Door de afgelasting van veel Grands Prix die dikke fees (entreegeld) betalen én minder inkomsten uit sponsoring en merchandising is de prijzenpot die jaarlijks voor de teams beschikbaar is, minder gevuld”, stelt Ravetto, een ingewijde in de financiële wereld van de Formule 1. “En dat terwijl het prijzengeld voor de teams elk jaar een van de belangrijkste inkomstenbronnen is.” De hoogte van de uitkering voor teams geschiedt op basis van de eindstand in het constructeurskampioenschap, daarnaast zijn er individueel nog diverse uitzonderingen.

“McLaren is afgelopen jaar derde in het wereldkampioenschap geworden, maar de uitkering zal lager zijn omdat de prijzenpot mogelijk gehalveerd is”, verwacht Ravetto. In 2019 bedroeg het prijzengeld dat de teams mochten verdelen een slordige €900 miljoen. Vorig jaar beweerde Christian Sylt van het gezaghebbende Formula Money in FORMULE 1 al dat de zwaarste klap voor de sport en de teams nog moest komen. Door een gereviseerde kalender met zeventien Grands Prix harkte Liberty weliswaar nog aardig wat geld bij elkaar, maar beduidend minder dan voorzien.

Imola, Portimão, de Nürburgring, Istanbul Park en Mugello – invallers in 2020 – betaalden weinig tot niets voor het organiseren van hun races, zegt Ravetto in Paddockpraat. “Door het wegvallen van de Grands Prix die normaal gesproken tientallen miljoenen aan fee betalen, zoals in Azerbeidzjan, Vietnam en een aantal andere landen, heeft Liberty veel betalingen gemist. Teams hebben het moeilijker, zijn nerveus”, stelt de Italiaanse econoom. “Het probleem wordt dit jaar alleen maar groter, omdat de pot van 2020 een stuk minder gevuld zal zijn. Verder hebben de teams minder inkomsten uit sponsoring en merchandise.” Volgens Ravetto is de situatie bij enkele renstallen ‘na het gecompliceerde jaar kritiek’.

Om de Formule 1 betaalbaar te houden is een kostenplafond ingesteld. De zogenaamde budgetcap ligt dit jaar op €132 miljoen en zal stapsgewijs worden verlaagd naar 123 miljoen in 2023. Uitgesloten daarvan zijn onder meer de salarissen van coureurs, topmensen en ontwikkelingskosten voor motoren.

