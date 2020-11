Weblog: De nieuwe F1-kalender is ongebreideld ongepast opportunisme ten top

Optimistisch, opportunistisch, cynisch, hypocriet: noem het wat je wil, maar de ramvolle racekalender met 23 afspraken die de Formule 1 eerder deze week publiceerde, getuigt geenszins van gezond verstand of enige feeling met het wereldwijde klimaat, in de breedste zin van het woord. De sport die zich er zo op voorstaat vooruitstrevend te zijn, wordt onder de streep nog altijd in de greep gehouden door het grote geld.

Je kon er de klok wellicht op gelijkzetten: na de aankondiging van farmaceut Pfizer dat het eind dit jaar al een effectief coronavaccin op de markt kan brengen, stegen de koersen gelijk. Het was zulk goed nieuws, dat het me niet zou verbazen als er uit pure blijdschap niet ook gelijk een aantal tot voor kort langs de kant geparkeerde vliegtuigen opstegen van de tegenwoordig angstwekkend rustige runways. Een rondje over de Haarlemmermeer zal zelden meer als een victory lap voelen.

Het zou me niet verrassen als er op de burelen van de Formule 1 – eigendom van de Amerikaanse mediagigant Liberty Media – in Engeland en Amerika in alle vreugde afgelopen maandag al een begin is gemaakt met de vrijdagmiddagborrel. Er valt ook wat te vieren, want de Formule 1 is als sport een dwarsdoorsnede van zoveel getroffen sectoren: van de reisbranche, autoindustrie, oliehandel en het evenementenwezen tot de financiële sector en lifestyle-wereld.

Rode cijfers

De Formule 1 heeft ook harde klappen gehad tijdens de coronacrisis. De afgelopen drie kwartalen schreef de sport dieprode cijfers. Over het race-loze Q1 en Q2 een verlies van 115 respectievelijk 103 miljoen euro, in het met races volgeplempte derde kwartaal bleef de teller alsnog 88 miljoen euro in de min. Dus het bekendmaken van een volle 2021-kalender, en dat ook nog eens zo kort na het nieuws over het coronavaccin, kon qua timing haast niet beter voor de aandeeltjes en aandeelhouders.

Maar – en die voelde u gezien de kop boven dit artikel vast komen – de ramvolle 2021-kalender hangt ook aan elkaar van optimisme en opportunisme. Of, harder gesteld, is een cynische poging tot een cash grab die mogelijk totaal niet realistisch is, maar wellicht vooral om juridische redenen en de Nasdaq-notering is uitgebracht.

Scheidingspapieren

First things first: ik hou ook van racen – anders zou ik dit werk niet doen – dus natuurlijk wil ik de Formule 1 de wereld zien rondreizen, in gezonde doen verkeren en weten dat de toekomst van zoveel mogelijk teams en personeel gegarandeerd is. Ik weet echter niet of een wereldtournee met 23 stops in het huidige klimaat (nog) de manier is om dat te doen.

Dat begint al met het aantal races, 23 dus. Nou weet ik dat Liberty Media op basis daarvan geld van promotors opstrijkt en het zo belangrijke tv-geld incasseert, maar daar tegenover staan flink wat mentale en fysieke menselijke ‘kosten’.

Natuurlijk, coureurs willen wel racen, maar zelfs een racer pur sang als Max Verstappen betitelde 23 Grands Prix als ‘best heel veel’. Vooral voor de monteurs en ander personeel met minder glamoureuze banen, uiteraard, omdat zij niet met privéjets globetrotten. Verstappen stelde niet voor niets al eens dat de meeste monteurs hun scheidingspapieren al wel kunnen indienen, want met 23 raceweekends en de tests erbovenop, ben je de helft van het jaar op pad.

#oliedollars

Bij het reizen komt natuurlijk ook flink wat vervuiling kijken. Nou heeft de Formule 1 een plan om per 2030 compleet CO2-neutraal te zijn, maar het is toch een vrij kromme boodschap om aan de ene kant zo met het klimaat begaan te zijn en ondertussen steeds naar de andere kant van de wereld te vliegen. Zeker nu er tijdens de coronacrisis zo op is gehamerd duurzamer te reizen.

Het verder regionaliseren van de kalender en per streek afwerken van de etappes, zou al schelen, in plaats van tussen het Europese deel door even naar Noord-Amerika gaan of twee aparte trips naar het Midden-Oosten of Azië doen.

Nu we het toch over hypocrisie en het Midden-Oosten hebben, kunnen we niet om de belangrijkste ‘aanwinst’ op de kalender voor 2021 heen: Saoedi-Arabië. Een race in een land dat zo omstreden is dat zelfs het sociale geweten van de Formule 1 Lewis Hamilton even Oost-Indisch doof (of is dat stil) bleek toen hij naar de mensenrechtensituatie werd gevraagd. Wat in elk geval wel weer duidelijk is, is dat #weraceasone bij de Formule 1 op kantoor lang niet zo trending is als #oliedollars.

Optimistische planning

Gezien de situatie onder de streep is Liberty Media, zo lijkt het, wanhopig geld binnen te harken en staat de deur open voor wie wil betalen. Vandaar dat er na het wegvallen van de race in Vietnam geen slot verdwijnt, maar het waarschijnlijk gewoon een spelletje ‘wie biedt het meest’ wordt tussen Turkije, Imola, Mugello en Portugal om dat vrije vakje in te vullen.

Het gaat voor die race dan om 25 april, zoals overal al datums staan. Dat snap ik wel, want het is goed om richtdata te hebben. In die zin kun je het de Formule 1 niet kwalijk nemen dat ze de kalender al uitbrengen. Toch vraag ik mij af of het niet heel optimistisch is nu al op maart in te zetten voor Melbourne. Want om daar niet weer een modderfiguur te slaan, moet je eigenlijk in januari wel weten of je ernaartoe kan. Dan wordt volgens de Formule 1’s eigen site althans de eerste vracht verscheept.

Zo moet Pfizer wel heel erg doorwerken met dat vaccin, en dan nog is de vraag of alle 23 Formule 1-feestjes volgend jaar doorgaan. Realistisch gezien kost de rollout van een vaccin tijd, en blijf je er wereldwijd echt nog wel een tijd mee zitten dat de corona-situatie flink verschilt per land.

Ik moet daarbij vaak denken aan iets wat Bernie Ecclestone, nota bene degene die de Formule 1 zijn expansiedrift aanleerde, ooit zei: “Hoe meer races je hebt, hoe minder ze waard zijn.” Iets wat Bernie dan weer niet zei uit barmhartigheid: “Want als je maar zestien races hebt, moeten de promotors die een race willen ook meer betalen.”

Om meerdere redenen een handig lesje vraag en aanbod misschien, voor Liberty?