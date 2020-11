Formule 1 presenteert voorlopige kalender met 23 races

De Formule 1 heeft de voorlopige kalender gepresenteerd met maar liefst 23 races, waaronder een Grand Prix op Interlagos en in Barcelona, maar geen race op de stratencircuit in Hanoi. De Grand Prix van Nederland staat voor begin september op de planning.



De kalender ziet er vrij normaal uit, ondanks de grote mate van onzekerheid over hoe COVID-19 zich gaat ontwikkelen. Het seizoen wordt zoals vanouds afgetrapt in Australië (op 21 maart) voordat het circus doorreist naar Bahrein en China.

Vietnam zou de vierde race van het jaar worden, maar die race is van de kalender gehaald. Waar nu de vierde race van het jaar verreden gaat worden, is nog niet bekend. Istanbul Park, Imola en Mugello worden genoemd als mogelijke vervanger.

Momenteel is de Spaanse Grand Prix de eerste Europese race van het seizoen. Lange tijd was het niet duidelijk of de Formule 1 terug zou keren naar het circuit net buiten de stad Barcelona, maar het contract is met een jaar verlengd.

Zandvoort in september

Het Europese deel van het seizoen wordt behalve met uitstapjes naar Azerbeidzjan en Canada ook onderbroken door de zomerstop in augustus. De eerste race na de zomerpauze is die in België, op 29 augustus. De week erop staat de Grote Prijs van Nederland op het programma, op 5 september.

De Grand Prix van Brazilië wordt in het najaar toch gewoon op Interlagos gehouden en niet zoals werd verwacht op een nieuw circuit in Rio de Janeiro. Na Brazilië reist de Formule 1 voor de eerste keer af naar Saoedi-Arabië voor een race in Jeddah. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten in Abu Dhabi.

De voorlopige Formule 1-kalender:

Australië – 21 maart

Bahrein – 28 maart

China – 11 april

? – 25 april

Spanje – 9 mei

Monaco – 23 mei

Azerbeidzjan – 6 juni

Canada – 13 juni

Frankrijk – 27 juni

Oostenrijk – 4 juli

Engeland – 18 juli

Hongarije – 1 augustus

België – 29 augustus

Nederland – 5 september

Italië – 12 september

Rusland – 26 september

Singapore – 3 oktober

Japan – 10 oktober

Verenigde Staten – 24 oktober

Mexico – 31 oktober

Brazilië – 14 november

Saoedi-Arabië – 28 november

Abu Dhabi – 5 december

