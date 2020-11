Tom Coronel trekt tegenwoordig als een echte Hollandse kampeerder door Europa

Jarenlang was racenomade Tom Coronel afhankelijk van vluchtschema’s, hotelletjes en restaurants. Tijdens de pandemie heeft de 48-jarige Coronel een nieuw bestaan ontdekt: kamperen. Hij huurde een camper en wil als het even kan niet meer anders. “Het past zo goed bij mij dat ik er zelf ook één heb gekocht.”

Duizenden kilometers heeft Coronel er sinds augustus, toen het racejaar te midden van de coronapandemie voorzichtig weer op gang kwam, inmiddels mee gereden. Van Paul Ricard tot de Hungaroring, van Spa-Francorchamps tot de Slovakia Ring. Serieuze afstandjes, zoals hij het noemt. Lange dagen, korte nachten. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen. “Er is met het gebruik van deze camper een nieuwe wereld voor mij opengegaan”, bezweert Coronel.

Drie maanden later is hij helemaal om en nog enthousiaster dan voorheen over zijn onorthodoxe manier van reizen. “Na 31 jaar als autocoureur kom ik erachter dat er nog een ander leven is”, bekent Coronel. “Ik dacht altijd: zo’n camper is alleen maar rompslomp. Het was voor mij standaard: vliegtuigje pakken, hotel in, racen en weer snel naar huis. Lekker makkelijk, toch?”

‘Kan geen races missen nu’

“Maar nu, met COVID-19, wil ik overal het liefst in mijn eigen bubbel zitten en zo weinig mogelijk mensen zien. Als ik positief word bevonden en tien dagen in quarantaine moet, mis ik zes races. Dat kan niet, zoiets is niet te verantwoorden naar mijn sponsors toe. Ik probeer corona overal uit de weg te gaan. En ja, dan is een camper ideaal.”

Samen met Alwin van Wunnik, de man die de video’s voor zijn drukbezochte sociale mediakanalen vervaardigt, toert hij nu bijna elk weekend met de camper over de Europese wegen. Als het kan met gezwinde spoed. “Deze camper rijdt als een personenwagen, heeft 184 pk en loopt 170 km/uur. Onderweg halen we gewoon Porsche’s in”, glundert Coronel.

