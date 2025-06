Een ambitieus vijfjarenplan moet Red Bull-junior Rocco Coronel (14) zo dicht mogelijk bij de Formule 1 brengen. Dit jaar maakt de rookie furore in het Britse Ginetta Junior Championship. De zoon van Tom Coronel en Paulien Zwart zit daarnaast op een privéschool in Hilversum. Het is de enige manier om school en zijn racecarrière enigszins te combineren. Het voelt voor hem soms als een leven van uitersten. Van racen met een F1-carrière in het verschiet naar terug in de schoolbanken.

“Soms is het wel mega lastig, maar het moet”, vertelt Rocco Coronel. “Vandaag heb ik nog twee toetsen gehad. Tot nu toe gaat het heel goed, zeker omdat 3 Havo in de regel het moeilijkste jaar is zeggen ze altijd. Of ik de afwisseling ook leuk vind? Nee, school is niet leuk. Het moet. En ik weet dat het moet, want als het racen uiteindelijk niet lukt, moet je wel ergens op terug kunnen vallen. Anders kom je nergens.”

Tom Coronel: “Je moet het zelf weten. Het is jouw leven. Maar we hebben thuis wel gezegd: als je school niet haalt, kappen we ermee.”

Rocco: “Dat is wel een goede motovatie.”

Tom: “Rocco wees me er een tijdje geleden op dat Max Verstappen een nieuwe boot heeft en vroeg of ik hem al gezien had. Waarop ik reageerde: ‘Wil je ook zo’n boot? Dan moet je één ding regelen. En dan heb je straks de mooiste boot, het mooiste huis en het mooiste vliegtuig. Het enige wat je moet doen is twee tienden sneller zijn dan iedereen.”

