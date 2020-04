Paddockpraat Special: Tom Coronel legt uit waarom hij de hoer van de autosport is

FORMULE 1 Magazine presenteert een speciale reeks podcasts. In Paddockpraat Special praten Sjaak Willems en André Venema uitgebreid met de hoofdrolspelers uit de Nederlandse autosportgeschiedenis. Deze week is Tom Coronel te gast, normaal gesproken geeft hij zijn mening over alles wat met autosport en Formule 1 te maken heeft maar nu gaat het over hem. Coronel wordt volgend jaar 50 maar heeft nog altijd moeite om stil te zitten en racet wanneer hij kan. Hij vertelt over zijn verrassende winst op de Marlboro Masters, zijn vriendschap met de onderkoning van Macau en waarom we hem toch altijd overal zien opduiken.