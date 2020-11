Dutch GP bevestigt nieuwe datum: F1 van 3 t/m 5 september terug in Zandvoort

Zet de data maar vast in de agenda: de Formule 1 strijkt in 2021 van 3 tot en met 5 september neer in de duinen van Zandvoort voor de Dutch Grand Prix.

De terugkeer van de Grote Prijs van Nederland stond eigenlijk voor begin mei 2020 op het programma, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Voor 2021 werd vervolgens al snel naar een nieuwe datum gekeken, en het was al vrijwel net zo snel duidelijk dat die waarschijnlijk later in het jaar zou liggen. Nu is er duidelijkheid: de Dutch GP staat voor 3 tot en met 5 september op het programma.

“Deze nieuwe datum vlak na de zomer heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de corona-maatregelen dan beperkter zijn”, reageert Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP op de aankondiging. “Dit is dan ook een geweldige datum voor Zandvoort en de gehele regio”, meent de ex-Formule 1-coureur.

De Dutch GP-organisatie heeft er telkens op ingezet van de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland een feestje te maken, met een festival-achtige sfeer. Door de datum later in het jaar is de kans groter dat dit plan zoals bedoeld doorgang kan vinden. “De organisatie is heel positief en bereidt zich erop voor om op deze datum een groot publieksevenement neer te zetten”, zegt Lammers.

Fans die tickets hadden voor de uiteindelijk geannuleerde editie van 2020 worden eraan herinnerd dat deze nog altijd geldig zijn voor de race van 2021, nu de nieuwe datum definitief is. Tickethouders zullen per e-mail meer informatie ontvangen. In het voorprogramma zal op Zandvoort volgend jaar overigens geen Formule 2 te zien zijn, maar wel de Formule 3.

Autosportfans uit Nederland en omstreken kunnen hun hart sowieso ophalen eind augustus en begin september, want de week voor de Grote Prijs van Nederland staat de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps voor 29 augustus op het programma.

De Grand Prix van Nederland keert in 2021 na een afwezigheid van 36 jaar terug op de Formule 1-kalender. Zandvoort is in 2021 de veertiende stop op de in totaal 23 races tellende wereldtour van de Formule 1.

