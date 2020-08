Nieuwe naam bekend: CM.com Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort heet voortaan het CM.com Circuit Zandvoort. Dat is vandaag bekendgemaakt door directeur Robert van Overdijk van het circuit. Tijdens een persconferentie werd ook duidelijk dat de baan nu officieel een Grade One-licentie heeft gekregen van de FIA en daarmee klaar is om een Grand Prix te organiseren.

CM was al één van de partners van de Dutch Grand Prix. “We wilden graag sponsor worden van een locatie die internationale zichtbaarheid heeft”, aldus CEO Jeroen van Glabbeek van het techbedrijf. “En dan kom je al snel bij dit circuit uit, het heeft internationale allure.”

Sportief directeur van de Dutch Grand Prix Jan Lammers was uiteraard vooral in zijn nopjes met de Grade One-licentie: “We zijn ongelofelijk trots op Circuit Zandvoort 2.0, het legendarische circuit heeft een aantal mooie toevoegingen gekregen. Alles heeft ondanks de lockdown redelijk doorgang kunnen vinden. De pitboxen zijn vernieuwd. Ook de ruimte voor Race Control is aangepast aan de eisen van deze tijd. De kerbs, de veiligheidshekken, het grind, de vangrails; alles voldoet nu aan de nieuwste eisen. ”

Het nieuwe logo en de nieuwe naam van @CPZtweets .. pic.twitter.com/CLI3cK7dyi — Venema, André (@AndreF1nl) August 26, 2020

Nog geen nieuwe datum voor Dutch GP, hopelijk race met fans

Zandvoort zou normaal gesproken op 3 mei dit jaar voor het eerst in 35 jaar de Formule 1 weer welkom heten. Door het coronavirus werd de terugkeer van de Dutch Grand Prix echter met een jaartje uitgesteld. “Nee, een nieuwe datum is er nog niet”, bevestigde Van Overdijk vandaag maar weer eens. “Dat zal aan het eind van het jaar door de FOM bekendgemaakt worden.”

Lammers hoopt nog altijd op een race met fans. “We gaan nog altijd uit van mei. Als er een situatie zich aandient waarbij het zonder fans moet, wordt het een lastig dilemma. Dan moeten we misschien hopen op later in het jaar. Je zou misschien denken, het duurt nog acht maanden. Maar over twee maanden moet die kalender er liggen, dus het is niet echt acht maanden.”