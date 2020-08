Lammers: ‘Nog geen nieuwe datum voor Dutch GP’

Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, geeft aan dat er nog geen nieuwe datum staat voor de Formule 1-race op Zandvoort voor 2021. Ook van een richtdatum is volgens de voormalig Formule 1-coureur nog geen sprake.

De Nederlandse Grand Prix had dit jaar een groot feest moeten worden, met de terugkeer van Zandvoort op de kalender na 35 jaar afwezigheid, een topcoureur in Max Verstappen op de grid en een heuse festivalsfeer. Door de coronapandemie viel het feestje echter in het water, werd de race eerst uitgesteld en kwam van uitstel vervolgens afstel.

Nu moet het in 2021 gebeuren, maar een nieuwe datum, zo vertelt Lammers desgevraagd in het Formule 1 Café van Ziggo Sport, die is er ‘nog niet’. Of er dan een ‘ongeveer datum’ is, wil presentator Rob Kamphues weten? “Nee, dat zijn allemaal dingen waarop je kan zinspelen, maar pas als het een feitelijkheid is, weet je waar je staat”, reageert Lammers.

Een belangrijk punt omtrent de Nederlandse Grote Prijs is natuurlijk ook of er publiek bij kan zijn. En of een Grand Prix zonder publiek eventueel een optie zou zijn. “Mja, dat is niet aan de orde op dit moment, denk ik. Het zijn sowieso allemaal hypothetische gevallen”, zegt hij over dit soort scenario’s, “en je moet naar de feiten kijken. Maar er wordt over een hele hoop dingen nagedacht.”

Wat in elk geval positief is volgens Lammers, zijn de vorderingen die wereldwijd worden gemaakt wat betreft het bestrijden van het coronavirus. Specifiek wat de Formule 1 betreft, noemt hij de plannen om de races in Sotsji, Mugello en Portimão met (een beperkt) publiek te laten plaatsvinden ‘heel interessant’. “Die cijfers worden natuurlijk ook gedeeld en daar moet iedereen dan lering uit trekken.”